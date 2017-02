May-topp om brexit-regning: – Vi har betalt for hele den forbanna restauranten

– Storbritannia bør bli belastet rundt 60 milliarder euro når de forlater EU.

Det sa den østerrikske kansleren, Christian Kern, i et intervju med Bloomberg torsdag. Tallet tilsvarer rundt 528 milliarder norske kroner.

Kern er den første EU-lederen som offentlig gir et anslag på brexit-regningen Storbritannia vil få i postkassen når de går ut av den europeiske unionen.

Til nå har det vært stille fra statsminister Theresa Mays kontor om temaet. Men uttalelsen fra Kern har ikke blitt spesielt godt tatt imot av enkelte i partiet.

– Dette tallet er bare nonsens som har blitt tryllet frem av EU-folk som oppfører seg som barn, sier tidligere statsråd Iain Duncan Smith i et senere intervju med Bloomberg.

Han reagerer blant annet på Kerns advarsel om at det ikke ville bli noen «gratis lunsj» for Storbritannia.

Politiker Smith har kommentert illsint imot anslaget.

– At den østerrikske kansleren i det hele tatt referer til det er ganske absurd. Det samme gjelder uttalelsen hans om at det ikke blir noen gratis lunsj for Storbritannia. Vi har lagt så mye penger i EU-budsjettet i årenes løp at vi stort sett har betalt for hele den forbanna restauranten.

Spent stemning

Det ser ut til at forhandlinger om brexit-regningen vil føre til en amper start på forhandlingene så snart May utløser artikkel 50 i Lisboa-traktaten, som hun har sagt at hun vil gjøre innen utgangen av mars. Storbritannias handelssekretær, Liam Fox, har kalt hele ideen om en slik regning for «absurd». I tillegg er regjeringen i London beinharde på at de ikke vil betale for noen EU-prosjekter som ble inngått senere enn november i fjor.

Lignende estimater for regningen har riktignok sirkulert i flere måneder. Forskjellen er at Kern presenterte tallet som en kalkulering fra EU-kommisjonen, som vil bli lagt fram for May så snart hun formelt tar initiativ til diskusjon.

– Det vil bli en langvarig debatt om regningen som må betales av Storbritannia, fordi 60 milliarder euro er en betydelig sum med penger, sa Kern i intervjuet.



Nestleder i det konservative European Reserach Group, Craig Mackinlay, forlanger at EU-kommisjonen begrunner anslaget sitt.

– Det synes å være en økende grad av konsensus i kommisjonen og nå hos europeiske ledere at tallet er 60 milliarder euro, uten noen åpenbar grunn. Jeg krever at de legger frem bevis for disse tallene, sier Mackunlay.



KAN FÅ STOR REGNING: Når statsminister Theresa May utløser Lisboa-traktatens artikkel 50 kan forhandlingene med EU om en ny avtale begynne.

Advarer mot pressmidler

Kern sier at EU ikke skal forsøke å straffe Storbritannia på noen måte, men mener regningen vil bli vanskelig å selge for Mays regjering.

– Fordi løftet til de britiske velgerne var at de kom til å spare mye penger, og jeg tror det kommer til å bli en viss skuffelse eller frustrasjon hvis det motsatte skjer nå.

Når Storbritannia forlater EU må de inngå nye handelsavtaler med unionen. E24 har tidligere skrevet at mange forventer en bankflukt fra London til andre europeiske byer når utmeldingen starter, slik at tusenvis av arbeidsplasser vil bli flyttet ut av landet.

Ifølge Bloomberg har den britiske regjeringen hintet til at de kan kutte i selskapsskattene for å undergrave EU, og lokke bedrifter til Storbritannia hvis den nye avtalen med EU skulle bli lite gunstig for dem. Kern advarte mot å bruke denne trusselen for å påvirke avtalen, og hevder det i så fall vil komme reaksjoner fra Europa.

– De trenger adgang til det europeiske markedet, så de må oppføre seg på en anstendig og rimelig måte, sa Kern.

Sunday Times meldte i oktober at Mays rådgivere har luftet ideen om å senke skattene helt ned i 10 prosent hvis de ikke får det som de vil i forhandlingene.