May: - Vil ikke holde delvis på EU-medlemskapet

Tirsdag like før klokken 13 norsk tid taler den britiske statsministeren Theresa May under en samling med ambassadører og konsuler i Lancaster House. Her skal May presentere hvordan Storbritannias farvel med EU skal bli.

– Vi forlater EU, og ønsker ikke å holde delvis på medlemskapet, sier May litt ut i talen.

– Vi ønsker et nytt og likestilt partnerskap - mellom et uavhengig, selvstyrende og globalt Storbritannia og deres venner og alliansepartnere i EU, legger May til.

May forteller at de vil forhandle ut fra tolv prioriteringer - les mer nederst i artikkelen.

Trekker seg ut av indre marked



– Storbritannia vil ikke være en del av EUs indre økonomiske marked, men ønsker en stor avtale om handelsfrihet, sier May også i talen.



Samtidig sier May at dersom de blir tilbudt en dårlig avtale, er det bedre for Storbritannia å forlate EU uten en handelsavtale i det hele tatt.



Statsministeren sier at hun ønsker at Storbritannia skal ha en tollavtale med EU, og at de muligens kan fortsette med et delvis medlemskap i tollunionen.

Storbritannia vil fortsatt gi økonomiske bidrag til EU etter brexit, men bare mindre summer, sier May i talen.

Britene vil også fortsette å samarbeide med resten av Europa om sikkerhetsmessige aspekter som terror og kriminalitet, lover May.

– Viktig at EU lykkes



May begynte talen med å si at Storbritannia må tre tilbake og spørre hva slags land de ønsker å være?

–Mitt svar er klart: Jeg vil at dette Storbritannia skal stå sammen, være sterkere og mer utoverskuende enn noen gang. Vi skal bli et globalt Storbritannia, sa May til det fremmøtte publikummet.

– Juni 2016 var øyeblikket da vi ønsket å bli et globalt Storbritannia. La meg også være klar på at jeg ikke ønsker at EU skal gå i oppløsning. Det er viktig for Storbritannia at EU lykkes, sier May.

Hun sier til Europa at det ikke var for å skade EU, ei heller fordi de ikke deler europeiske verdier, at de stemte for brexit.

May sier også at hun ønsker å garantere rettighetene for EU-borgere i Storbritannia og for briter som bor i EU.

Pund- og børsoppgang

Pundet styrker seg. Rett før May begynte på brexit-talen 12.45 var kursen 1,2170 dollar per pund.

Rett etter klokken 13.00, har pundet styrket seg til 1,2260 dollar per pund, opp 0,74 prosent.

Den brede britiske FTSE 250 indeksen styrker seg litt. Før May begynte talen lå indeksen på 18.239 poeng. Rett etter klokken 13.00 hadde indeksen styrket seg til 18.266 poeng, opp 0,15 prosent.

Forventet «hard brexit»



I forkant har analytikerne ventet at May vil presentere en plan for en såkalt «hard brexit». Dette vil altså si at britene ikke lenger vil ha tilgang til EUs indre marked, men oppretter egen tollsone, grensekontroll – og satser på å fremforhandle handelsavtaler med enten unionen, eller enkeltland. Dette betyr i klartekst at heller ikke en EØS-avtale, slik Norge har, vil være aktuell for britene.

I dagene før Mays tale har det britiske pundet svekket seg. Mandag falt vekslingskursen mot dollar til 1,1991 dollar per pund, noe som er nær de svakeste nivåene på over 30 år.

Det var i juni i fjor at britene overrasket de fleste med å stemme for brexit - altså en uttrekning fra EU, noe som førte til mye uro i markedene de nærmeste timene og døgnene.

Dette er de 12 prioriteringene May legger frem i talen

1: Vi vil gi klarhet der vi kan.



2: Å forlate EU vil bety at våre lover vil bli laget i Westminster, Edinburgh, Cardiff og Belfast.



3: Et sterkere Storbritannia krever at vi styrker unionen mellom de fire landene i Storbritannia.



4: Vi vil levere en praktisk løsning som gjør at det går å opprettholde et felles reiseområde med Republikken Irland.



5: Brexit må bety kontroll over antall personer som kommer til Storbritannia fra Europa



6: Vi ønsker å garantere rettighetene til EU-borgere som bor i Storbritannia og rettigheter britiske statsborgere i andre medlemsland, så tidlig som vi kan.



7: Ikke bare vil regjeringen beskytte rettighetene til arbeidere som er fastsatt i europeisk lovgivning, vi vil bygge videre på dem.



8: Vi vil forsøke å inngå en dristig og ambisiøs frihandelsavtale med EU.



9: Det er tid for Storbritannia for å komme seg ut i verden og gjenoppdage sin rolle som en stor, global, handel nasjon.



10: Vi vil gjerne fortsette å samarbeide med våre europeiske partnere på store vitenskap, forskning og teknologi-initiativer.



11: Vi vil fortsette å jobbe tett sammen med våre europeiske allierte i utenriks- og forsvarspolitikk selv om vi forlater EU.



12. Vi tror en gradvis gjennomføring av brexit vil være av interesse for Storbritannia, EU-institusjonene og medlemslandene.