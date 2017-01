EUs regler for statsstøtte og konkurranse gjør det krevende for medlemslandene å aktivt støtte opp om enkeltsektorer i egen industri.

Men med Storbritannia på vei ut av unionen, er ikke dette lenger et hinder for den britiske regjeringen.

Når May mandag legger frem regjeringens industristrategi, vil det derfor være starten på en æra med større statlig tilstedeværelse i industrien, skriver The Guardian.

Ifølge avisen vil hun trekke frem fem sektorer som kan vente seg ekstra oppfølging:

Biovitenskap



Utvikling av lavutslippskjøretøy



Industriell digitalisering



Kreative næringer



Kjernekraft



Regjeringen skal være forberedt på å deregulere, hjelpe til med å få på plass handelsavtaler og opprette nye forsknings- og utdanningsinstitusjoner for å løse spesifikke problemer i sektorene.

Hele landet skal med

For å motta støtten fra myndighetene, må sektorene organisere seg og argumentere for hvorfor denne er nødvendig.

– Den moderne industristrategien vil underbygges av en ny tilnærming til myndighetene. Det dreier seg ikke om å trekke seg tilbake, men trappe opp til en ny, aktiv rolle som støtter opp om næringer og sikrer at folk over hele landet får ta del i suksessen, sier May i en uttalelse.



I tillegg til sektoravtalene, vil May kunngjøre et fond som skal dele ut millioner av pund til forskning og utvikling innenfor områder som kunstig intelligens og 5G mobilteknologi.

Strategien vil også innebære 170 millioner pund til tekniske studier, økte investeringer i infrastruktur og tiltak som skal sørge for at hele landet får ta del i den økonomiske veksten.

Hard brexit



I forrige uke varslet May det mange i Londons finansmiljø hadde fryktet: Storbritannia går mot en såkalt «hard brexit», der britene ikke lenger vil være en del av EUs indre marked når utmeldelsen er gjennomført.

Samtidig sa May at dersom de blir tilbudt en dårlig avtale, er det bedre for Storbritannia å forlate EU uten en handelsavtale i det hele tatt.



Med industriplanen forsøker regjeringen å fortelle omverdenen at Storbritannia fortsatt er åpen for investeringer og næringsliv, selv om båndene til de nærmeste naboene svekkes, skriver Bloomberg.



Regjeringen har også begynt å se på muligheten for handelsavtaler med land som USA, Canada og Kina. Senere denne uken skal May møte USAs nye president Donald Trump for å diskutere en handelsavtale.

Den forrige britisk statsministeren som la frem en industristrategi var Margareth Thatcher på 1980-tallet.