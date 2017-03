Slik skal Storbritannia forlate EU - trinn for trinn

Storbritannias statsminister Theresa May er i ferd med å ta det første formelle steget på veien mot at Storbritannia skal melde seg ut av EU.

29. mars vil Theresa May utløse Lisboa-traktatens artikkel 50, og offisielt informere EU om Storbritannias intensjon om å trekke seg.

Artikkel 50 er en plan for ethvert land som ønsker å gå ut av EU. Teksten består av 262 ord og ble opprettet som en del av Lisboa-traktaten. Det er en avtale signert av alle EU-land. Den ble lov i 2009. Før traktaten, var det ingen formell mekanisme for et land å forlate EU.

Her kan du lese hele artikkel 50.

Tidsvindu



Spørsmålet er hva som skjer etter den britiske statsministeren varsler EU om Storbritannias planer onsdag 29 mars.

Førstelektor ved Universitetet i Oslo, Øivind Bratberg, mener at mye avhenger av godvilje mellom partene.

– Artikkel 50 åpner et tidsvindu på to år. Etter den perioden skal man ha en avtale for umiddelbar iverksettelse av bruddet mellom Storbritannia og EU før EUs traktater opphøre å gjelde for Storbritannia, sier Bratberg til E24.

Han peker på at forhandlingene må være meget effektive for at hvert enkelt av Storbritannias 27 naboland i EU skal bli enige samt at det britiske parlamentet, Europarådet og Europaparlamentet stemmer over avtalen og at den blir ratifisert.

VIL BLI: Skottene stemte i stort flertall for EU. Førsteminister Nicola Sturgeon fra nasjonalispartiet SNP ønsker ny folkeavstemning for skotsk uavhengighet - med argumentet at skottene ønsker å være i EU, og stemte overveldende for det.

– Dersom man ikke klarer å komme i mål i tide, risikerer man å falle tilbake på WTO, uten noen særskilte handelsavtaler mellom Storbritannia og de 27 EU-landene, sier Bratberg.

Forhandlinger ventes starte i mai



Han forventer at partene begynner med faktiske forhandlinger i mai. Samtidig understreker han at for at partene skal komme i mål innenfor tidsfristen på to år, må det settes av nok tid til ratifisering av avtalen.

– Partene trenger trolig et halvt år på å få ratifisert avtalen, sier Bratberg.

Det medfører at forhandlingene må være sluttført i løpet av 18 måneder.

– Forhandlingene må være strømlinjeformet, sier Bratberg.

Førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder tror ikke at partene kommer i mål i løpet av to år.

– Jeg blir overrasket om det tar mindre enn tre til fire år før Storbritannia kan trekke seg formelt fra EU, sier Mustad til E24.

Han viser samtidig til at vi vet lite om hvilket arbeid som er gjort i EU-kommisjonen og av britene i forkant av forhandlingene.

Brexit trinn for trinn



Tidslinjen nedenfor tar utgangspunkt i artikkel 50 i Lisboa-traktaten.

**Mars-april:



Etter at Theresa May den 29. mars utløser Lisboa-traktatens artikkel 50, vil Storbritannias 27 naboland i EU lage retningslinjer for å håndtere Storbritannias utmelding av EU.

Det varslet en talsmann på vegne av statsministeren mandag.

– Etter at vi utløser artikkelen, vil de 27 landene bli enige om retningslinjer for forhandlingene og kommisjonens forhandlingsmandat, sa talsmann James Slack.

SKJEBNEDAGER: En rytter fra Household Cavalry utenfor de kongelige stallene i det sentrale London på mandag - samme dag som en dato for å utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten ble bestemt.

EU-president Donald Tusk sa i begynnelsen på mars at EU kan gi et første svar til Storbritannia innen 48 timer. Men de formelle retningslinjene må godkjennes ved et toppmøte av de øvrige 27 EU-landene.

En slikt toppmøte kan bli holdt i Brussel i slutten av april eller tidlig i mai. Det forventes at EU-27 å spesifiserer hva de vil prioritere, og hvilke prinsipper de vil legge til grunn samt rammen for de kommende forhandlingene, ifølge Financial Times.

Retningslinjene vil indikere hvilken linje EU vil legge seg på i brexit-prosessen.

Staker ut kursen



Retningslinjene staker ut kursen og kan blant annet si noe om mulige parallelle forhandlinger om en fremtidig handelsavtale mellom Storbritannia og EU.

– Storbritannia ønsker raskt å diskutere bilaterale handelsavtaler. Noen har pekt på at det tok 7 år å få på plass en bilateral frihandelsavtale mellom EU og Canada. Men med Storbritannia vil det gå mye raskere fordi landet er allerede fullt integrert med EU, sier Bratberg.

Saken fortsetter under annonsen.

Storbritannias utsending til EU, Tim Barrow, mener at Storbritannia kan fullføre forhandlingene om en ny handelsavtale med EU i løpet av den to år lange brexit-prosessen siden Storbritannias og EUs handelsregler allerede er i fullt integrert, ifølge avisen Guardian.

Barrow skal ha uttalt at artikkel 50 forplikter EU til å forhandle ikke bare vilkårene for bruddet, men også fremtidens handelsrelasjon mellom Storbritannia og EU.

Men flere EU-politikere har tatt til orde for at forhandlingene om vilkårene for bruddet må være helt ferdige, før diskusjonene kan starte om en fremtid uten handelsavtale. Og dette er en agenda som vil kunne gjøre det mye vanskeligere for Storbritannia for å komme til enighet med EU i løpet av de to år som er lagt til grunn i artikkel 50.

SNART UTE: I år starter forberedelsene, våren 2019 kan de formelt være ute. Britene er i ferd med å forlate EU. Her ser vi turister posere utenfor Houses of Parliament.

EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker har tidligere sagt at 20.000 lover må endres i Storbritannia før landet kan forlate unionen, og at britene ikke har rett til å ferdigstille bilaterale handelsavtaler mens de fortsatt er en del av EU.

May varslet allerede i midten av januar at brexit innebærer at Storbritannia forlater EUs indre marked og felles tollunion, samtidig som hun ønsker frihandel. Opposisjonen anklaget da regjeringen for å forsøke å få i pose og sekk, noe de tviler på at EU vil tillate.

– Hvis utgangspunktet for EU er at retningslinjene fra de 27 EU-landene slår fast at Storbritannia ikke vil kunne avtale bilaterale handelsavtaler med andre EU-land før avtale om brudd er på plass, vil Storbritannia måtte vente, sier Mustad.

Kommisjonen vil fremme forslag og EU vil bruke omtrent fire uker å diskutere disse vilkårene. Mandatet må deretter godkjennes av EU-27 ministre. Ingen forhandlinger kan finne sted før dette skjer.

Forhandlingene ventes starte i mai



**Mai:



EU-27 forventes oppnå enighet om retningslinjene. Når retningslinjene er fastsatt, må EU-27 formelt utnevne EU-kommisjonen til sin forhandlingsleder, og gi kommisjonen et detaljert mandat.

Forhandlinger forventes å starte i mai, ifølge BBC.

23. april og 7. mai: Presidentvalg i Frankrike. Den første valgrunden går av stabelen 23. april, den andre 7. mai.

MYE Å TENKE PÅ: EU-president Donald Tusk.

Presidentkandidaten til det høyrepopulistiske partiet Nasjonal Front er Marine Le Pen. Hun ønsker å ta Frankrike ut av eurosamarbeidet og la folket stemme over EU-medlemskapet.

Dersom hun blir Frankrikes neste president, vil det påvirke fremtiden for EU.

**Til høsten:



Det er ventet at den britiske regjeringen innfører lovgivning for å forlate EU og ta inn alle eksisterende EU-lover i britisk lov til høsten. Dette vil skje ved den såkalte Great Repeal bill.

24 september: Parlamentsvalg i Tyskland. I Tyskland er det høyrepopulistene i Alternativ for Tyskland (AfD), som utfordrer de etablerte partiene. AfD kjemper for at Tyskland skal trekke seg ut av eurosamarbeidet og gjeninnføre en egen valuta.

Etter det tyske valget kan det ta flere uker før en ny tysk regjering er avtalt og den tyske kansleren er installert.

**Oktober 2018:



Sjefforhandleren i den europeiske kommisjonen, Michel Barnier har sagt at han ønsker at forhandlingene er sluttført oktober 2018 for å gi begge parter nok tid til å ratifisere avtalen før utgangen av de to årene som er fastsatt i artikkel 50, ifølge avisen Times.

**Oktober 2018 – mars 2019:



Det britiske parlamentet, Europarådet og Europaparlamentet kan stemme over en eventuell avtale.

**Mars 2019:



Storbritannia kan trekke seg formelt fra EU.