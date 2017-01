Innkjøpssjefer avlyser krisevarsel

Den norske innkjøpssjefindeksen (PMI) for november varslet, sammen med annen statistikk for industrien, svakere tider for industrien.

Men med PMI-indeksen for desember, som ble offentliggjort mandag morgen, er varselet langt på vei trukket tilbake.

Indeksen steg nemlig fra 47,8 i november til 51,4 i desember, ifølge en pressemelding fra Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk som utarbeider indeksen sammen med Danske Bank Norge.

– Dette er egentlig beroligende. Trenden var veldig positiv gjennom fjoråret, men så fikk vi en kraftig korreksjon i november, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank om desember-målingen.

– Veksten avtar



Men selv om indeksverdien er kommet over 50 igjen og dermed viser vekst i aktiviteten, så konstaterer Jullum at veksten har avtatt.

– Tallene tyder på at veksten i fjerde kvartal blir lavere enn i tredje kvartal. Men tallene reduserer risikoen for at vi få en dobbelt-dip i industrien, sier han.

Han påpeker at veksten i norsk industri avtok i fjerde kvartal samtidig som aktiviteten internasjonalt tok seg opp. Over kjølen i Sverige viste en tilsvarende indeks som ble offentliggjort mandag morgen det høyeste nivået siden januar 2011.

Svekkelsen i kronekursen etter oljeprisfallet i 2014 har bidratt til at norsk industri totalt sett har klart å absorbere nedturen i oljeindustrien ganske godt.

Kronen har snudd



Men i 2016 snudde det for den norske kronekursen som styrket seg ikke ubetydelig gjennom året.

– Kan den avtagende veksten i fjerde kvartal skyldes oppgangen i kronekursen?

– Det er et godt spørsmål. Jeg har imidlertid en mistanke om at det er bevegelser i oljeindustrien som i større grad enn kroneeffekter forklarer den avtagende veksten, sier Jullum.

Men han tror at oppgangen for kronekursen vil få effekter fremover.

– Den kronestyrkelsen du har sett i slutten av 2016 vil gi effekter for industrien fremover, sier Jullum.