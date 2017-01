Utvikling i norsk industri er nesten til å grine av sammenlignet med Danmark og Sverige - hvor industrien nå går så det griner.

Mandag morgen har innkjøpssjefene i industrien i Europa sagt sitt gjennom de månedlige innkjøpsjefindeksene.

Slås av de fleste



Innkjøpssjefsindeksen, ofte forkortet pmi, er et forventningstall.

Statistikken viser hvor mange prosent av innkjøpssjefene i utvalgte bedrifter som opplever at produksjonstakten øker. Statistikken er et viktig makroøkonomitall.

Selv om den norske pmi-indeksen mandag klatret opp fra en begredelig november-måling på 47,8 - og endte på 51,4 - må vi se i øynene at norsk industri blir slått av de fleste.

Kun den greske pmi-indeksen endte svakere enn den norske av de europeiske landene som Markit Economics har offentliggjort pmi-indeks for mandag morgen.

Bedre i Italia



Til tross for banker i krise, viser den italienske pmi-indeksen at det går bedre for italiensk industri enn for norsk industri. Også fransk industri gjør det bedre enn vår, skal vi tro pmi-indeksene.

Og i Sverige og Danmark går det veldig bra. Der er pmi-indeksene på historisk høye nivåer på godt over 60 og sender norsk industri på skandinavisk jumboplass.

– Det bildet vi ser i Norge er et fortsatt fall i etterspørselen fra olje- og gassnæringen. Bremsen i oljesektoren er fortsatt betydelig, sier analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

OVERVÅKER: En kontrollerer insulinproduksjonen ved Novo Nordisk sin fabrikk i Kalunborg i Danmark.

Og direktør Knut E. Sunde i bransjeorganisasjonen Norsk Industri tror oljefallet fortsatt vil bremse norsk industri inn i 2017.

– For industrien totalt sett så må vi bare få nullstilt olje- og gassektoren. Det håper vi vil skje i løpet av 2017, sier Sunde til E24.

Fortsatt oljebrems



Han sier at selv om mye nedbemanning er gjort innen for oljeleverandørnæringen, så er det fortsatt behov for justeringer.

– Leverandørindustrien er ikke ferdig med å tilpasse seg, sier han.

– Når kan vi få like gode industritall fra Norge som i Sverige?

– Ikke med det første, sier han.

Bernhardsen i Nordea Markets er enig med Sunde i at det ligger an til at bunnen for olje- og gassrelatert industri kommer i 2017, slik utsiktene er i dag.

Ifølge sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank, som er med på å utarbeide den norske pmi-indeksen, forteller utviklingen i indeksen de siste månedene en avtagende vekst i norsk industri.

Det kommer samtidig som at den norske kronekursen styrket seg gjennom 2016 ettersom oljeprisene tok seg betydelig opp fra bunnen i fjor vinter.

SVUNNEN STORHETSTID: Sverige går bedre - men også de har opplevd å blø jobber. Her ser vi den gamle SAAB-fabrikken i Trollhättan ligge brakk, med ugress voksende opp av asfalten på parkeringsplassen.

Sunde i Norsk Industri tror ikke at den noe sterkere kronen har påvirket aktiviteten i industrien i betydelig grad.

– Industribedriftene var klar over at den aller svakeste kronekursen ikke ville vare, sier han.

På det svakeste kostet en euro helt oppe i 9,70 kroner, mens den mandag koster vel 9,05 kroner.

Han betegner dagens kronekurs som ganske svak og at den ligger på et nivå som norsk industri lever godt med.

– Vi er ganske sikre på at gårsdagens, og da mener jeg tiden før oljeprisfallet, kronekurs ikke kommer tilbake, sier han.

Før oljeprisfallet kostet euroen, når man ser bort fra uroen rundt finanskrisen i 2008, ned mot og tidvis under åtte kroner.

Det skapte utfordringer for norske industribedrifter som konkurrerte med bedrifter som hadde sine kostnader i euro.