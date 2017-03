Temperaturmåler: Industrien gasser på

Norsk PMI økte til 52,6 i februar fra 51,7 måneden før.

Det er et bedre tall enn ventet. DNB Markets hadde på forhånd forventet at indeksen skulle øke til 52,0.

PMI-tallet er basert på innspill fra norske innkjøpssjefer, og tar temperaturen på aktiviteten i norske bedrifter.

– Dette tallet kan være volatilt fra måned til måned, men det er ingen tvil om at den underliggende trenden har snudd noe fra i høst, sier Danske Bank-analytiker Frank Jullum til E24.

PMI-statistikken publiseres månedlig av Norsk forbund for innkjøp og logistikk, Nima, i samarbeid med Danske Bank. Hvis PMI-indeksen går under 50, er det et tegn på at aktiviteten i norske bedrifter er i nedgang. Et tall over 50 er et tegn på økt aktivitet.

PMI-tallet er det sterkeste siden september. Indeksen var spesielt svak i november, da den var helt nede i 47,7 (se faktaboks for historiske tall).

Mer stabile oljepriser de siste månedene kan ha bidratt til den økte aktiviteten i bedriftene, ifølge Danske Bank.

– Det virker som om oljeprisfallet i fjor sommer gav noe tvil, mens OPECs kutt i oljeproduksjonen i høst og økt oljepris har bidratt til å øke optimismen igjen, sier Jullum.

Norsk PMI i 2016 og 2017: Januar 2016: 49,6 Februar 2016: 49,0 Mars 2016: 47,2 April 2016: 48,9 Mai 2016:51,7 Juni 2016: 53,4 Juli 2016: 53,6 August 2016: 50,3 September 2016: 52,6 Oktober 2016: 52,4 November 2016: 47,7 Desember 2016: 51,8 Januar 2017: 51,7 Februar 2017: 52,6

Økte ordrer og produksjon

Indeksen består av flere delindekser, inkludert ordreinngang, produksjon, sysselsetting, lager av innkjøpte varer og leveringstid.

I februar var det særlig indeksene for ordreinngang og produksjon som økte, ifølge Nima. Ordrene er jevnt fordelt mellom eksportmarkedet og hjemmemarkedet, og flere bedrifter melder om økt produksjon.

I januar viste tallene en oppgang i sysselsettingen, men i februar faller dette tallet igjen, til en indeks på under 50 som indikerer nedgang.

– Dermed ble den første oppgangen i sysselsettingen på over to år relativt kortvarig, skriver Nima i en pressemelding.

– Fast grunn under føttene

Globalt har det vært en svak industrisyklus de siste årene, og Norge har slitt med lavere aktivitet særlig på grunn av svake oljepriser. Nå har oljeprisen lagt stabilt på over 55 dollar fatet i en periode, og Jullum tror motvinden avtar.

– Usikkerheten rundt nedsiden av oljeprisen virker å ha forsvunnet igjen, sier han.

– Man virker litt mer trygg på at man har fast grunn under føttene igjen.