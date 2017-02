Slår tilbake mot valutaangrep fra Trump

– Vi er ikke mestere i devaluering, men vi er mestere i økonomisk vekst, sier en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet.

Dette kommer som en respons til Trumps beskrivelse av Kina som «the grand champions» av valutamanipulasjon.

I et intervju med Reuters på fredag sa den amerikanske presidenten at han ikke har «holdt tilbake» i vurderingen sin av at Kina manipulerer sin valuta, yuan. Dette var bare timer etter at hans nye finansminister lovet en mer metodisk tilnærming til å analysere Beijings valutapraksis.

– Kina har ingen intensjon om å etterstrebe handelsfordeler via en internasjonal devaluering av renminbi. Det er ikke grunnlag for å fortsette devalueringen av renmindi, sa Geng Shuang på en daglig pressebriefing i Beijing.

Utenriksdepartementet har ingen innflytelse på valutapolitikk, men er det eneste kinesiske departementet som holder daglige briefinger åpne for utenlandske medier.

Det offentlige nyhetsbyrået Xinhua skriver i en kommentar at kritikken mot Kinas angivelige valutamanipulasjon er en «stor myte som har sirkulert i Washington i lang tid».

Svekket yuan

Donald Trump har gjentatte ganger anklaget Kina for å manipulere yuanen og holde kursen kunstig lav mot dollar slik at kinesisk eksport blir billigere. Slik mener han også at Kina «stjeler» amerikanske industrijobber.

Flere ganger har han også truet med å innføre en straffetoll, eller tariff, på 45 prosent på import av kinesiske varer til USA.

Kina opererer med en såkalt valutakorridor mot amerikanske dollar. Det betyr at det hver dag er et gulv og et tak for hvor mye yuanen kan svinge, og markedet bestemmer kursen innenfor dette. Når markedet åpner neste dag, settes gårsdagens stengekurs til midten av korridoren.

USA har på den andre siden flytende valutakurs, og har dermed ingen slike rammer. Nylig kom det også fram at Kinas valutareserver krymper i et raskt tempo. Grunnen er at sentralbanken støttekjøper sin egen valuta for å styrke yuanen, fordi de store kapitalstrømmene som forlater landet svekker kursen.

Likevel falt yuanen 6,6 prosent mot dollaren i 2016. Dette er det største årlige fallet siden 1994. Grunnen var bekymringer om svakere økonomisk vekst og nå nylig også en styrket dollar, skriver Reuters.