Dette meksikanske selskapet kan tjene på Trumps grensemur

Når Donald Trump skal gjøre alvor av planene om å bygge en mur langs hele grensen til nabolandet, er det én ting som er sikkert:

Han trenger sement. Mye sement.

Og selskapet som ligger best posisjonert til å kunne levere denne, er den meksikanske giganten Cemex, skriver bransjenettstedet Global Cement.

Selskapet er verdens tredje største sementprodusent og har seks sementfabrikker innenfor et område på 320 kilometer fra grensen.

De nærmeste konkurrentene Cal Portland og Grupo Cementos de Chihuahua har henholdsvis fire og tre fabrikker, men disse selskapene retter seg hovedsakelig mot andre regioner i USA og Mexico.

– Vil være uhederlig



Om ikke det var nok, har Trumps plan om å bruke så mye som 500 milliarder dollar på veier, broer, tunneler og flyplasser, økt analytikernes optimisme på Cemex' vegne.

– Vi er svært optimistiske når det kommer til selskapets operasjoner i USA. Vi forventer en Trump-drevet volumøkning, sier Barclays-analytiker Benjamin Theurer til Bloomberg.

Nyhetsbyrået skriver at muligheten for at den meksikanske industrikjempen kan øke inntektene på grunn av muren, viser hvor tett knyttet sammen den amerikanske og meksikanske økonomien er.

Representanter for Cemex har ikke selv ønsket å uttale seg om hvorvidt selskapet vil være involvert i byggingen av muren. Men enkelte meksikanske politikere har tatt bladet fra munnen.

– Det er uhederlig dersom meksikanske bedrifter deltar. Det vil være å sette penger foran nasjonale interesser. Byggingen av muren er åpenbart en fornærmelse mot Mexico, sier Manuel Bartlett, en senator fra det meksikanske arbeiderpartiet.

Denne måneden har Cemex-aksjen steget med 17,26 prosent.

USAs grense mot Mexico er 3.200 kilometer lang. Trump har tidligere anslått at muren vil få en prislapp på opp mot 100 milliarder kroner, mens eksperter anslår det dobbelte.

Toll skal betale muren



Etter at Donald Trump tok over som USAs president har forholdet til Mexico forverret seg kraftig. Da Trump slo fast at han vil holde valgkampløftet om å bygge en mur ved grensen, valgte Mexicos president Enrique Peña Nieto å avlyse det planlagte USA-besøket i neste uke.

Saken fortsetter under bildet ...

MØTTES UNDER VALGKAMPEN: I august møtte Donald Trump Mexicos president Enrique Pena Nieto i under et besøk i Mexico by. Forholdet dem imellom var kjølig allerede den gang, men har frosset ytterligere etter at det ble klart at Trump ville gjøre alvor av løftene om å bygge en mur mot nabolandet.

Utenriksminister Luis Videgaray sier Mexico gjerne stiller i samtaler med USA for å opprettholde et godt forhold, men han utelukker at det er aktuelt å forhandle om betalingen for en grensemur.

– Det finnes ting vi ikke forhandler om. Det faktum at det blir sagt at Mexico skal betale for muren, er noe som ikke er gjenstand for forhandlinger, sa Videgaray under en pressekonferanse ved den meksikanske ambassaden i Washington.

Trump har sagt at Mexico må betale for muren, og kunngjorde torsdag at dette kan gjøres gjennom en toll på 20 prosent på meksikanske varer.

Videgaray påpeker at denne modellen vil gå ut over amerikanske forbrukere.

– Hvis man beskatter eksportvarer fra Mexico til USA, så gjør man alt fra avokadoer til flatskjerms-TV-er dyrere, sa han under pressekonferansen ifølge Reuters.