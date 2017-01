Da presidenten i forrige uke inntok talerstolen under møtet i Verdens handelsorganisasjon og lovet å forsvare globaliseringen mot krefter som ønsker å tak knekken på verdens frihandel, var det ikke den amerikanske presidenten som gikk til kamp mot kommunismen.

Det var derimot den kinesiske presidenten Xi Jinping som snakket om USAs president.

Mandag signerte Donald Trump presidentordren som svart på hvitt gjør det klart at han ønsker at USA skal reforhandle Nafta og trekke seg fra frihandelsavtalen i Stillehavet (Trans-Pacific Partnership, forkortet TPP).

Nå er det flere som hevder at Trump, ved å skrote den sistnevnte avtalen, spiller kortene rett i hendene på Kina.

Forbløffet



TPP ble forhandlet frem gjennom åtte år med president Barack Obama ved roret, og skulle etter planen sikre et handelsrammeverk for USA og 11 land som vender mot Stillehavet. Disse elleve utgjorde – i tillegg til USA – Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore og Vietnam.

Det er verdt å merke seg at Kina ikke finnes på listen.

Seniorforsker Edward Alden ved tenketanken Council on Foreign Relations sier til CNN at han er forbløffet over Trumps siste grep.

– Trump har egenhendig gitt bort enorme mengder innflytelse over Kina, sier Alden.

– Den første regelen i forhandlinger er at man ikke gir bort noe for ingenting, og han har gjort det umiddelbart.

Alternativ avtale



Kineserne fremmer sin egen handelsavtale, kjent som The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), og de kinesiske politikerne har vært på «frierferd» for å fremme Kinas rolle i verdensøkonomien.

Under en tale i Davos i forrige uke, beskrev Xi Jinping proteksjonisme som å «låse seg selv inne i et mørkt rom».

– USA er nå i en posisjon der vi har hatt vår hest, og Kina har hatt deres hest, men vår hest er nå sendt på beite og ikke lenger med i løpet, sier visepresident Eric Altbach hos Albright Stonebridge Group til Bloomberg.

Altbach, som også har jobbet med USAs handelsforbindelser til Kina, mener nå at veien ligger åpen for kineserne.

– Dette er en gigantisk gavepakke til Kina, fordi de nå kan presentere seg selv som den drivende kraften innen handelsliberalisering, sier han.

– Underminerer Obamas arbeid



Forsker Jack Thompson ved Senter for sikkerhetsstudier i Zürich mener at TPP var mye mer enn en avtale for å øke verdenshandelen, men også et instrument Barack Obama ønsket å benytte for å skape langsiktige relasjoner til landene i regionen.

– Trump underminerer direkte alt dette nitide arbeidet og gir Kina nok en mulighet til å demonstrere at de representerer fremtiden for sikkerheten og det økonomiske systemet i Øst-Asia, og at USA er i nedgang og ikke kan stoles på, sier Thompson.

Direktør Dan Ikenson ved Cato-instituttet på Herbert A. Stiefel Center for Trade Policy Studies er inne på det samme.

– Dette er en mulighet for Kina til å utsette sine egne reformer og bruke sitt eget system som en modell for å trekke andre land inn i sitt kretsløp, sier han.

Kina står klare



RCEP er mindre omfattende enn TPP, og mangler blant annet aspektene om miljø og arbeidsrettigheter.

Det den etter planen omfatter, er imidlertid flere av landene i det opprinnelige TPP-samarbeidet, deriblant Japan og Australia. Dersom den blir en realitet, vil den omfatte land med 3,4 milliarder innbyggere og et samlet brutto nasjonalprodukt på 21.400 milliarder dollar, tilsvarende rundt 30 prosent av verdens samlede verdiskapning.

Kineserne har da også vært raske på banen etter dagens Trump-nyheter. Landet er klare for å ta ledelsen i den globale økonomien dersom de vestlige landene gir opp sitt lederskap, sier en kinesisk toppdiplomat til Wall Street Journal mandag.

– Dersom det er nødvendig at Kina skal spille rollen som leder, så må Kina ta på seg dette ansvaret, sier Zhang Jun, lederen for byrået for internasjonale økonomiske affærer i det kinesiske utenriksdepartementet.

Omstridt i Washington



I den amerikanske politikken har mandagens presidentordre fått en heller blandet mottagelse.

Senator John McCain, som leder forsvarskomiteen, er bekymret. Han mener at det vil skapes en åpning for at Kina kan «omskrive det økonomiske veikartet» på bekostning av amerikanske arbeidere.

– Og det vil sende et bekymringsverdig signal om amerikansk tilbaketrekning fra Asia- og Stillehavsregionen i en tid der vi minst har råd til det, sier McCain.

Det må legges til at TPP aldri har vært spesielt populær i det amerikanske parlamentet, hvilket også er årsaken til at avtalen aldri ble ratifisert under Obama.

– Jeg er er glad for at avtalen er død og begravet, sier Bernie Sanders, som også gikk til valg på nettopp dette.

– De siste 30 årene har vi hatt en rekke handelsavtaler, inkludert Den nordamerikanske frihandelsavtalen (Nafta), permanent normale handelsrelasjoner med Kina og andre, hvilket har kostet oss millioner av anstendig betalte jobber og forårsaket et «race til bunnen» som har betydd lavere lønninger for amerikanske arbeidere.