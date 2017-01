Goldman-sjeføkonom tror dollar-rallyet vil fortsette

Siden Donald Trump ble valgt til president 8. november i fjor, har dollaren styrket seg mer enn 7 prosent mot yen og 2,6 prosent mot euro.

Og selv om dollaren har svekket seg noe den siste måneden og mandag var på sitt laveste nivå mot euro siden 11. november, tre dager etter valget, vil dollaroppgangen trolig fortsette, varsler sjeføkonom Jan Hatzius i Goldman Sachs overfor Bloomberg.

– Vi forventer en sterk dollar, sier han og peker på at han forventer at dollaren og euroen oppnår paritet innen året er omme, noe som betyr at en dollar og en euro vil være like mye verdt.

Onsdag koster en euro 1,073 dollar. En dollar koster 8,35 kroner, mens en euro koster 8,95 kroner.

Analytikere forventer at løftene fra Trump om skattekutt og økte investeringer i infrastruktur skal gi den økonomiske veksten i USA et løft.

Forventer tre rentehevinger



Ifølge Hatzius er baserer dollarens styrke seg hovedsakelig på renteforskjeller.

Han mener gapet til utlandet vil bli større ettersom USAs sentralbank Federal Reserve (Fed) er i ferd med å normalisere pengepolitikken mens Den europeiske sentralbanken ESB og Japans sentralbank trolig vil fortsette med lave renter og kvantitative lettelser i lang tid.

I desember satte Fed opp den amerikanske styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til intervallet 0,50-0,75 prosent og signaliserte tre renteøkninger i 2017.

– Generelt sett er økonomien i ganske god forfatning i USA, sier Hatzius.

Mens medianestimatet i markedet bare er to økninger i år, slutter Goldman Sachs-analytikeren seg til sentralbankens forventning. Det betyr en rente i intervallet 1,25 til 1,50 når 2017 blir til 2018.

Paradoks



Trump har anklaget sentralbanken Federal Reserve (Fed) og sentralbanksjef Janet Yellen for å holde renten kunstig lav. Men rentehevinger vil kunne styrke dollaren ytterligere.

Samtidig har den nyinnsatte presidenten uttalt at dollaren er for sterk, særlig mot Kinas yuan, noe som gjør amerikanske mindre konkurransedyktige globalt.

– Selskapene våre kan ikke konkurrere med [Kina] nå fordi valutaen vår er for sterk. Og det tar livet av oss, sa Trump i et intervju med Wall Street Journal tidligere denne måneden.

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets mener det er et paradoks at Trump sier at han vil føre en politikk som vil bety en sterkere dollar, samtidig som han ønsker seg en svakere dollar.

– Han kan ønske seg en svakere dollar, men den politikken han ser ut til å ville føre kan bety at dollaren styrker seg, uttalte Magnussen til E24 tidligere denne uken.

Trumps kandidat til å bli finansminister, Steven Mnuchin, forsvarte i forrige uke en sterk dollar, men har siden uttalt at en overdreven sterk dollar kan ha negative kortsiktige effekter på amerikansk økonomi.