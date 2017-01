Har levert nytt søksmål mot Trump

En gruppe kalt Citizens for Responsibility and Ethics in Washington har mandag saksøkt president Donald Trump.

Gruppen mener at Trumps forretningsvirksomhet bryter med det konstitusjonelle forbudet mot at styrende politikere kan motta betaling fra utenlandske myndigheter, melder Bloomberg.

Av rettsdokumenter fremgår det at gruppen mener at Trump, som fortsatt eier omfattende forretningsvirksomhet, har brutt den aktuelle bestemmelsen på flere punkter.

Blant annet er klagen relatert til en leieavtale med den kinesiske, statseide Industrial & Commercial Bank of China i Trump Tower, bookinger gjort av utenlandske diplomater ved Trumps hoteller og betalinger fra utenlandske tv-selskaper for serien «The Apprentice».

«Som grunnleggerne (av konstitusjonen) var oppmerksomme på, kan private finansielle interesser subtilt påvirke selv de mest anstendige lederne, og sammenblanding mellom amerikanske tjenestemenn og utenlandske krefter kan medføre en smygende og lumsk trussel mot republikken», skriver gruppen.

Det hvite hus ønsker ikke å kommentere søksmålet, men henviser til advokatene Morgan, Lewis & Bockius. Disse mener at den aktuelle klausulen ikke er aktuell.

Tungvektere



SAKSØKER: Summer Zervos, tidligere deltager i «The Apprentice».

Det skal være lite rettspraksis på området. Det stilles imidlertid spørsmål ved om Citizens for Responsibility and Ethics in Washington kan regnes som skadelidende av de angivelige overtredelsene.

Gruppen skal også ha levert inn en klage på en av Trumps leieavtaler, som gjelder et tidligere postkontor.

Det er imidlertid ikke hvem som helst som står bak klagen, ifølge Politco.

Blant de juridiske ekspertene som har bidratt, er Harvard-professor Laurence Tribe, professor og dekan Erwin Chermerinsky ved University of California og jusprofessor Zephyr Teachout ved Fordham University, i tillegg til høyesterettsadvokat Deepak Gupta.

Gruppens medlemmer skal ellers ha bånd til de tidligere administrasjonene under Barack Obama og George W. Bush, og ha samarbeidet med fremtredende støttespillere i Hillary Clintons valgkampanje.

Stort forretningsimperium



Donald Trump har tidligere annonsert at han vil overlate ledelsen av sitt forretningsimperium til sine sønner i perioden han skal tjenestegjøre som president, men han ønsker ikke å selge virksomheten.

Dermed kan han tjene på forretninger gjort med andre land direkte gjennom perioden.

Trumps eierskap inkluderer mer enn 500 selskaper med totale verdier på rundt 3,6 milliarder dollar.

Det er for øvrig allerede kjent at Summer Zervos, en tidligere deltager i realityshowet «The Apprentice» har saksøkt Trump for injurier. Dette søksmålet ble levert i forrige uke.