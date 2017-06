Kilder i Det hvite hus: Trump skriker mot TVer

På bare noen dager har Donald Trump måttet registrere at både ham selv, svigersønnen og pengeoverføringene deres trekkes inn i et voksende Russland-kompleks.

Nå er Trump angivelig så forbannet, at kilder i Det hvite hus forteller AP at de ser ham rope og skrike mot TVene som står i presidentboligen i Washington.

Under en Twitter-tirade fredag bekreftet Trump at han er under personlig etterforskning.

Ifølge nyhetsbyrået har presidentstaben forsøkt å få Trump til å holde seg unna mikrobloggtjenesten og oppfordre ham til å fokusere på arbeidsoppgavene.

Flere skal være bekymret for at presidenten fremstår stadig sintere når han følger nyheter om Russland-etterforskningen på TV og i andre plattformer.

Trump: – Den største heksejakten

Trump har sterkt avvist alle anklager om samarbeid med Russland. Fredag kalte han etterforskningen «den største HEKSEJAKTEN i amerikansk politisk historie».

Russland-saken startet med avsløringer om at Trumps stab hadde flere møter og telefonsamtaler med russiske tjenestemenn under valgkampen.

Kontakten fikk varsellampene til å blinke i amerikansk etterretning. Det er fordi både NSA og FBI har konkludert med at russerne forsøkte å påvirke fjorårets presidentvalg i Trumps favør.

Det er nå tre måneder siden daværende FBI-sjef James Comey annonserte at de etterforsket omfanget av den russiske hackingen, og hvorvidt Trump-kampanjen var involvert.

Avsløringene som øker presset



Men veldig mye har skjedd siden da – og bare den siste uken har saken tatt flere nye vendinger:

Washington Post har avslørt at presidenten personlig er under etterforskning for mulig motarbeiding av rettsvesenet, etter James Comeys vinemål om at Trump ba han droppe deler av Russland-etterforskningen.



er under etterforskning for mulig motarbeiding av rettsvesenet, etter James Comeys vinemål om at Trump ba han droppe deler av Russland-etterforskningen. Etterforkningen skal nå inkludere finans- og forretningsforbindelsene til Jared Kusher, presidentens svigersønn.

Washington Post hevder Muellers team også følger et større pengespor som inkluderer mulig hvitevasking og slusing av penger gjennom postboksselskaper.

Robert Mueller III, spesialetterforskeren som gransker Russland-saken med vide fullmakter, har dessuten hyret inn en drøss av nye etterforskere – et tegn på at etterforskningen øker i kompleksitet og omfang.



Trump-administrasjonen har også rigget seg til juridisk i påvente av henvendelser fra Muellers Team, med egne advokater til både Trump og visepresident Mike Pence.

Flere demokrater uttrykker nå bekymring for at Trump vil sparke Mueller i lys av den opptrappede Russland-etterforskningen. Noen republikanere har uttalt at Mueller ikke fremstår egnet til å etterforske Russland-saken ettersom de mener han opptrer partisk.

I likhet med James Comey er Mueller tidligere direktør i FBI.