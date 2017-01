Norsk milliardær takker Trump: – Mange har gått lei den kaffedrikkende møte-politikeren

Donald Trump ble før helgen tatt i ed som amerikanernes neste president, og har i dag sin første hele dag i det prestisjefylte vervet. I den forbindelse mangler det ikke på misnøye og advarende pekefingre.

Det er imidlertid ikke alle som er like negative. Lørdag tvitret investoren Endre Røsjø følgende til Donald Trump @realDonaldTrump:

«Thank you for taking democracy back to the people. Put a limit on the number of lawyers in Washington. Good luck! E.R.»

Han takker altså Trump for å «ta demokratiet tilbake til folket». Overfor E24 utdyper Røsjø:

Investor Endre Røsjø.

– Mange har vel gått lei av den kaffedrikkende møte-politikeren som er mest opptatt av etterlønn og ny pensjonsordning, og som aldri har gjort noe innbringende i det virkelige liv.

Sammenligner med kong Karl



Røsjø er ingen «hvemsomhelst». 72-åringen innehar 53.-plassen på Kapitals liste over Norges rikeste, og hadde i fjor en estimert formue på 3.850 millioner kroner.

Han var med som storaksjonær fra starten i radiokanalen P4. I dag er han styreleder i investeringsselskapet Centennial og driver obligasjonsfondet Pinemont Securities fra London.

I tillegg har han gjort seg kjent som en kontrær og «unorsk» stemme i offentligheten. I et intervju med Nettavisen for et par år siden omtalte han blant annet den norske pappapermen som en «diki, diki, diki, diki, diiii-ordning».

Nå trekker Røsjø en linje fra en svensk-norsk konge på 1400-tallet og til dagens Washington.

– Vi hadde en felles konge med Sverige en gang, Karl Bonde. Etter å ha gjort en god jobb med å snu rundt på en rekke problemer, takket han av for å gå tilbake å drive gården sin. Da den nye kongen ikke fikk til stort, ble Bonde valgt tilbake og tok jobben – fordi det trengtes. Vi får håpe at Trump gjør jobben og klarer å delegere en god del til sine nye medarbeidere, og at han går tilbake til sine private virksomheter når jobben er gjort uten å tenke på etterlønn og superpensjon, sier Røsjø.

– Det ville smake av gammelnordisk demokrati.

Demonstrasjoner



Trumps kritikere er bekymret blant annet for hans sikkerhetspolitikk, hans holdning til internasjonal handel (spesielt med Kina) og generelt uttalelser som tolkes som proteksjonistiske.

Lørdag skriver NTB at det avholdes anti-Trump-demonstrasjoner flere steder i verden. Blant annet er det ventet at 200.000 mennesker tar til gatene i Washington for å vise sin støtte til likestilling og mangfold – en reaksjon på Trumps uttalelser om kvinner.

Trump skal på sin side allerede være godt i gang med presidentjobben.

Det meldes at han rett etter paraden som fulge innsettelsen signerte en presidentordre som tar sikte på å «minimere den økonomiske byrden» som følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse».