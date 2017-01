Torsdag fikk den meksikanske valutaen seg nok en smell, og det ble samtidig klart at Mexicos president avlyser det planlagte besøket til Washington neste uke for å møte president Trump.

Siden presidentvalget i USA den 8. november har Mexicos valuta svekket seg med hele 16 prosent mot dollaren.

Mexico må nå håndtere en ny amerikansk president som ønsker å reforhandle den nordamerikanske frihandelsavtalen (Nafta) fra 1994, og bygge en mur på grensen mellom de to landene, som et tiltak for å få kontroll på narkotikasmuglingen, kriminaliteten og de ulovlige innvandrerne som krysser grensen daglig.

Denne uken signerte Trump en presidentordre for å igangsette planleggingsarbeidet for den nye muren mot Mexico. Det finnes allerede gjerder og murer på store deler av grensen mot Mexico i dag, men store deler av den mange tusen kilometer lange grensen er fortsatt åpen.

President Peña Nieto har fordømt Trumps planer om grensemuren og har gjentatte ganger sagt at Mexico aldri kommer til å betale for den.

Mexicos tidligere president, Vicente Fox, har ikke lagt mye mellom linjene i sin omtale av Trumps politikk. På Twitter skrev han følgende melding til presidenten pressetalsmann:

– Sean Spicer, jeg har sagt dette til Donald Trump og nå sier jeg det til deg: Mexico kommer ikke til å betale for den jævla muren #FuckingWall

Selv om det gjennom årene har flommet millioner av meksikanere og mennesker fra andre land i Sør-Amerika over grensen til USA, har det faktisk vært en netto utvandring av meksikanere tilbake til Mexico i enkelte år i nyere tid.

TRUMP-SMELL: Grafen viser utviklingen i den meksikanske pesoen mot dollar siden slutten av oktober 2016 og frem til i dag. Den røde pilen viser den kraftige svekkelsen som skjedde etter at Donald Trump vant presidentvalget, som førte til at dollaren ble enda dyrere mot valutaen.

Har aldri kommet seg etter jappetiden

Selv om den meksikanske valutaen har blitt satt under kraftig press etter at det ble klart at Donald Trump vant presidentvalget, må vi tilbake til en helt annen æra for å finne starten på pesoens fall.

Helt siden midten av 80-tallet, da Ronald Reagan satt bak kontorpulten i Det ovale kontor, har Mexicos valuta sakte, men sikkert, mistet verdi.

Etter at Trump ble valgt har det bare gått én vei, og siden 8. november i fjor har valutaen mistet 16 prosent til av verdien sin mot dollar.

– Pesoen er det største målet og står midt i stormens øye, og ikke bare på grunn av handelspolitikk (...) Det er også spørsmål knyttet til deportasjonen av millioner av latino-amerikanske innvandrere fra USA og overføringene av skatteinntekter. Det er alle kanaler som rammer peso en, sa Phoenix Kalen, strateg hos Societe Generale i London etter at Trump vant i fjor, til Bloomberg.



Selv om pesoens fall har mange negative konsekvenser for Mexico, har den også sine positive sider. Det kraftige kursfallet fører umiddelbart til at landets eksport- og reiselivsnæring blir mer konkurransedyktig.

Data fra Trading Economics, som løper tilbake til 70-tallet, viser den kontinuerlige svekkelsen som har pågått jevnt og trutt de siste tiårene. Fra å være omtrent på nivå med dollaren på 70-tallet begynte pesoen å svekke seg utover 80- og 90-tallet.

Måtte devaluere



Før oljekrisen på slutten av 70-tallet hadde nemlig pesoen vært én av de mest stabile valutaene i Sør-Amerika. I 1982 misligholdte Mexico utenlandsgjelden sin som førte til en kapitalflukt og en tung økonomisk periode gjennom resten av 80-tallet.

I 1993 tok sentralbanken et nytt grep og innførte «den nye» pesoen, som var langt mer verdt enn den gamle. Dette var imidlertid ikke nok, for landets finanser var under stadig press.

Mexicos peso hadde frem til da vært pegget til dollaren med et kursbånd som sentralbanken opprettholdt gjennom å intervenere i valutamarkedet. Etter å ha oppjustert dette båndet mer og mer (svekket valutaen) kom det til slutt en ny knekk i 1994.

Myndighetene devaluerte pesoen med 15 prosent, men innen få dager slapp man valutakursen fri, og da ble den halvert i verdi. Etter nok en kapitalflukt til utlandet måtte det internasjonale samfunnet, med USA i spissen, inn med akutt økonomisk bistand.

Ved tusenårsskiftet kostet en dollar snaue ti peso og siden har det bare blitt verre. Den meksikanske valutaen har mer enn halvert seg siden den gang.

Den 10. november i fjor, to dager etter valgdagen der president Trump gikk seirende ut, passerte pesoen en ny bunn. Da kostet nemlig en amerikansk dollar 20 peso.

Det største utslaget kom faktisk dagen etter presidentvalget, altså den 9. november. Da svekket pesoen seg med hele 8,6 prosent på en dag.

Det absolutte bunnpunktet inntraff på fredag 20. januar, innsettelsesdagen til president Trump. Da svekket pesoen seg til en kurs på 21,99 peso per dollar.