Reiseglad Trump gir pengeknipe i Secret Service

Det er pengetrøbbel i Secret Service, politietaten som har ansvaret for å beskytte den amerikanske presidenten til enhver tid, uansett hvor han befinner seg.

I et oppsiktsvekkende intervju med USA Today varsler Secret Service-direktør Randolph Alles at over tusen agenter allerede har nådd den føderale maksgrensen for lønn og overtidsbetaling som tillates over et kalenderår.

Fremover vil ikke etaten kunne lønne agentene de trenger for å utføre krevende sikkerhetsoppdrag, ifølge avisen.

Bor spredt



Trump-familien er spredt: Mens Donald bor i Det hvite hus, bor kona Melania i Trump Tower i New York.

Dermed må Secret Service holde daglig vakthold på begge steder.

De leide lenge rom i Trump Tower som de brukte som hovedbase for vaktholdet, men etter at det oppsto uenighet om leiebetingelser skal de ifølge Washington Post nå ha flyttet ut i denne lille traileren:

PÅ PLASS VED TRUMP TOWER: Secret Service har en base i en liten trailer utenfor Trump Tower i New York, i tillegg til agenter som følger med fra skyskrapere i nærområdet.

Pengebruken øker ytterligere som følge av at alle tre Trump-barna er godt vokse, med hyppig reisevirksomhet i inn- og utland.

– Presidenten har en stor familie, og vårt ansvar for å beskytte er nedfelt i loven, sier Alles i intervjuet.

– Det er ingenting jeg kan forandre. Jeg har ingen fleksibilitet, fortsetter Secret Service-sjefen.

Helgeturer til Mar-a-Lago



Presidenten selv har også vist seg glad i små ferieavbrekk fra presidentjobben.

Nesten hver eneste helg siden Donald Trump ble innsatt, har han tatt utflukter i Air Force One (eventuelt helikopteret Marine One, avbildet øverst) til eiendommene han eier i ulike delstater – først og fremst Mar-a-Lago i Florida, hvor han spiller golf.

Og Secret Service henger med på slep: