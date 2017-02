Store forventninger til Trumps tale: – Han må begynne å levere

Forventningene i markedet er skyhøye foran tirsdagens tale til Kongressen.

Mange venter at presidenten skal si noe om hvordan han skal innfri valgløftene om betydelige kutt i bedriftsbeskatningen, fjerning av reguleringer for finansbransjen og massive investeringer i infrastruktur.

– Vi har hatt kraftig oppgang i markedet nettopp som følge av forventningene til hva han kommer til å gjøre angående disse spørsmålene, men foreløpig har vi fått lite konkret, sier Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets, til E24.

– Jeg ser for meg en skuffelse i markedet om han igjen snakker i store ord, men er lite konkret. Han må snart begynne å levere, legger han til.

Det er ventet at Trump går på talerstolen ved 20-tiden lokal tid, altså klokken 02.00 natt til onsdag her hjemme.

Grenseskatt?



En skattereform har lenge vært på trappene i USA, og fredag varslet Trump selv i en melding på Twitter at store skatte- og reguleringskutt er på vei.

I valgkampen lovte han drastiske skattekutt. Selskapsskatten skulle blant annet kuttes fra 35 til 15 prosent, samtidig som systemet skulle forenkles ved å gå fra dagens syv skatteklasser til tre.

DNB Markets valutastrateg Magne Østnor venter at det også kommer signaler om en grenseskatt, som skal veie opp for bortfallet av andre skatteinntekter.

Forslaget om en slik skatt ble lagt frem av republikanerne i fjor sommer, og vil gjøre det dyrere å importere varer til USA mens det blir billigere for eksportører, noe som skal stimulere til økt produksjon og flere jobber i USA.

Teoretisk sett kan forslaget få dollaren til å styrke seg med opptil 25 prosent og nøytralisere skatteeffekten for eksportører og importører.

– Jeg tror vi kan se en form for grenseskatt, men ikke slik den nå foreligger. Det er en hel rekke grunner til det. Blant annet er det motstand blant politikerne, selv blant republikanerne. Motstanden er også stor blant bedriftene, særlig dem med en større andel import, sier Østnor.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

– Finansministeren har sagt at han håper de kan vedta dette i løpet av august eller september. Vi vet ikke om dette blir lagt frem nå, men det er grunn til å anta det, mener han.

Bryter med WTO

Slik forslaget ligger, vil det trolig være et klart brudd med reglene til Verdens handelsorganisasjon (WTO) som dreier seg om diskriminering om hvor handelen finner sted.

–Så langt jeg kan lese er WTO i ferd med å forberede bredside mot slikt forslag, sier Østnor.

– Hvilken makt har egentlig WTO til å stanse dette?

– USA har tidligere forsøkt å implementere skatter av lignende karakter, men ikke kunnet gjøre det fordi det har blitt klaget inn WTO. Men USA har avvist pålegg fra WTO tidligere, og Trump har sagt at han kunne vurdere å melde USA ut. Så usikkerheten er stor her.

– Men at det kommer noe her, det er jeg overbevist om. Skattekutt en vesentlig del av Trumps valgkampløfter, og det er viktig at han etterleve deler av dette. Republikanerne som er imot, må kanskje svelge den kamelen, sier han.

Beregninger fra Tax Policy Centre, som er underlagt Brookings Institute, viser at et kutt i selskapsskatten fra 35 til 20 prosent, samt de andre forslagene i Republikanernes forslag fra i fjor, vil føre til et tap i skatteinntekter på over 3.000 milliarder dollar. Det er ventet at en slik grenseskatt vil kunne kompensere for en tredjedel av dette.

Skrudd opp



Nesten uansett hva som skulle komme ut av Trumps tale, er det ventet markedsreaksjoner.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

I de amerikanske aksjemarkedene har optimismen vært enorm siden Trump ble valgt til president 8. november i fjor. De viktigste børsindeksene i USA har satt rekord på rekord.

Men skulle Trumps tale mangle konkret innhold, kan børsene komme til å reagere negativt.

– Det virker på kommentarene i amerikanske medier som om at folk har skrudd forventningene i været i håp om noe mer konkret enn det vi har fått til nå. På et tidspunkt må Trump begynne å levere for at markedet skal holde optimismen oppe, sier Erik Bruce.

– Jeg tror han kommer til å fokusere på sin egen plan. Det er mye som må avklares, og jeg tror det blir vagt og at det ikke kommer noe som det blir stor jubel av. Men han er uforutsigbar, sier han.

Fed-tale fredag



Signalene fra Trump kan spille inn på talen som sentralbanksjef Janet Yellen skal holde fredag.

Talen er regnet som siste sjanse til å signalisere en renteøkning fra Federal Reserve i mars. Dersom Trump virkelig kommer opp med en reel plan får Yellen muligheten til a ta hensyn til det.

– Det er priset inn mindre enn 50 prosent sjanse for en renteøkning i mars. Mener Fed virkelig at det kan komme en økning, vil de forsøke å øke forventningene her. Da kan de bruke Trumps finanspolitikk som argument, sier Nordea-analytikeren.

– Jeg tror hun vil indikere at rentene kommer opp først i mai eller juni. Men det blir uansett en tale som blir lest nøye, sier han.