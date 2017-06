Tech-gigantene trygler Trump: – Ikke trekk USA ut av klimaavtalen

Flere amerikanske medier meldte onsdag at Trump har bestemt seg for å trekke USA ut av klimaavtalen, mens presidenten selv skrev på Twitter at han vil ta en avgjørelse i løpet av uken.

I et siste forsøk på å få Trump til å gå tilbake på løftet om å skrote avtalen, har 25 av USAs største selskaper undertegnet et åpent brev, trykket som en helsides annonse i avisene i hovedstaden Washington, D.C., skriver CNN Money.

I brevet forsøker selskapene å overbevise Trump om at å opprettholde avtalen er bedre for landets selskaper og økonomi.

– Gjennom å utvide markedene for innovative, rene teknologier, fører avtalen til flere jobber og økonomisk vekst, heter det i brevet.

– Amerikanske selskaper er i en god posisjon til å ta føringen i disse markedene.

Blant selskapene som har signert brevet, er teknologigigantene Apple, Google, Facebook og Microsoft. Også storbanken Morgan Stanley, industrikonsernet Unilever og klesgiganten Gap har sluttet opp om initiativet.

Det er ventet at Trump vil kunngjøre sin avgjørelse torsdag kveld klokken 21 norsk tid.

Støtte til avtalen



Trump har kalt klimaendringer for en «bløff». I 2012 skrev han på Twitter at «konseptet global oppvarming ble skapt av og for kineserne for å svekke amerikanske selskapers konkurranseevne».

I valgkampen lovet han dessuten å skrote klimaavtalen.

Men gjør han alvor av løftet, trosser han et stort flertall av USAs befolkning, flere av han nærmeste medarbeidere og store deler av resten av verden.

Næringslivet har stort sett sluttet opp om avtalen. I brevet argumenterer de 25 selskapene for at Paris-avtalen vil skape nye jobber, begrense skadene fra klimaendringene og styrke USAs posisjon som en global leder.

– For amerikansk næringsliv er det viktig med et stabilt og praktisk rammeverk som sørger for en effektiv og balansert global respons. Paris-avtalen gir et slikt rammeverk, skriver de.

Her kan du lese hele brevet:

Vil trekke seg fra rådgivergruppe



Også Tesla-grunnlegger Elon Musk er sterkt kritisk til Trumps løfter.

Musk er en av flere amerikanske næringslivsledere som deltar i et råd som kommer med innspill til presidenten.

Onsdag varslet han imidlertid at det vil han slutte med dersom USA trekkes fra Parisavtalen.

– Vet ikke hvilken vei Paris vil gå, men jeg har gjort alt jeg kan for å gi POTUS (President of the United States) direkte råd, skriver Musk på Twitter.

På spørsmål fra en annen Twitter-bruker om hva han vil gjøre dersom USA går ut, svarer han:

– Da vil jeg ikke ha noe annet valg enn å forlate rådet.

Paris-avtalen er en internasjonal klimaavtale som ble inngått under toppmøtet i den franske hovedstaden i desember 2015. Den er underskrevet av 175 land, og tar sikte på å redusere de globale utslippene.

I avtalen ligger det blant annet at den globale oppvarmingen skal begrenses til under to grader, med en visjon om 1,5 grader, sammenlignet med førindustriell tid.