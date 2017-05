Trump foreslår velferdskutt i budsjettet

Kutt i det føderale helseprogrammet for fattige og funksjonshemmede, Medicaid, er sammen med matkuponger, studielån og føderal alderspensjon blant ordningene som rammes av Trump-administrasjonens ferske budsjettforslag.

Til sammen er budsjettet på 4.100 milliarder dollar eller rundt 34.000 milliarder kroner.

Trumps forslag betyr at det offentlige utgifter barberes med 3,6 milliarder dollar over en tiårsperiode, skriver Bloomberg.

Målet er ifølge Reuters å nå budsjettbalanse innen utgangen av tiåret (budsjettunderskuddet i USA var i 2016 på 587 milliarder dollar, tilsvarende 4.896 milliarder kroner).

Kommer tirsdag

Selve budsjettforslaget i sin helhet er ventet lagt frem i løpet av tirsdagen.



Til sammenligning bruker Norge 369 milliarder kroner i året på ytelser fra folketrygden til ulike velferdstiltak, som tilsvarer 35 prosent av statsbudsjettet.

Budsjettforslaget omfavner tradisjonelle «harde» konservative verdier, slår The Guardian fast – og gjenspeiler budsjettsjef Mick Mulvaneys tro på en så liten rolle for staten som mulig.

Mulvaney er sjef for budsjettarbeidet i Det hvite hus og har tidligere sittet i Representantenes hus.

I tilllegg til kuttene tror mange amerikanske medier at Trump-administrasjonen vil bruke positive anslag når de lister opp hvordan de skal nå budsjettbalanse innen 2020.

Det tror også Kjetil Olsen i Nordeas morgenrapport:

– Basert på tidligere uttalelser kan vi vente oss store skattekutt i forslaget, men ikke den mye omtalte «border adjusted» -bedriftsbeskatningen. Mest sannsynlig vil budsjettet vise store underskudd, men også optimistiske anslag på veksten og dermed skatteinngangen som er ventet å dekke opp det meste, skriver Olsen.

Budsjettsjef Mick Mulvaney

Trolig ikke godkjent



De mange politisk kontroversielle kuttene innebærer at forslag neppe kommer langt i Kongressen, til tross for at Republikanerne kontrollerer begge kamrene.

Time kaller sågar forslaget for et «long shot», altså et langskudd.

Kuttene kommer etter at en annen økonomiplan om kutt både hjemme og i bistandsbudsjettet raskt ble avvist av den lovgivende forsamlingen.

– Jeg mener det er Kongressens privilegium til å ta slike avgjørelser i samråd med presidenten, sier den republikanske senatoren John Cornyn fra Texas. Han spår at kuttene i Medicaid ikke overlever i Senatet.

– Men nesten alle presidenters budsjettforslag er i praksis «døde ved ankomst», så vidt jeg kjenner til.

Den siste kommentaren henspeiler på at budsjettforslaget fra presidentene ofte må flere runder gjennom Kongressen før godkjenning, og at man gjerne har med mange forhandlingskort.

Minoritetsleder Chuck Schumer

«Egentlig ikke våre forslag»



Dette istemmes av den innflytelsesrike Mitch McConnell, som leder republikanerne i senatet.

Han fortalte Bloomberg i et nylig intervju at han regner med at den republikansk-kontrollerte kongressen ignorer Trump-administrasjonens budsjettforslag, og at forslagene der «egentlig ikke er våre».

Chuck Schumer, som leder det demokratiske mindretallet i senatet og er en kjent Trump-kritiker, slo hardt fra seg mandag.

– Dette river bort teppet under føttene på en rekke amerikanere som trenger hjelp, sa han om kuttene i Medicaid.

– Dette rammer de som sliter med rusavhengighet, de som bor på institusjoner og familiene som tar seg av dem, eldre, funksjonshemmede og barm.

74 millioner amerikanere benytter Medicaid, ifølge Washington Post.

President Donald Trump har så langt vist liten interesse for budsjettarbeid, og forslaget presenteres mens han er på sin første utenlandsreise, til Saudi-Arabia og Israel.