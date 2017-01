Mæland: – Fyll drivstoff når prisen er lavest

I starten av uken ble det satt norsk prisrekord for bensin etter avgiftsøkningen som ble innført fra nyttår. Flere steder i landet kostet bensinen over 16 kroner literen, mens en liter diesel kostet over 15 kroner.

Forbrukerrådet anbefaler folk å fylle drivstoff når det er billigst for å skape konkurranse som beveger prisene, noe næringsministeren sier seg enig i.

– Konkurransen i bensinmarkedet er svak, og kjedene har høye marginer på drivstoff. Krevende og prisbevisste bilister kan styrke konkurransen. Det forbrukeren kan gjøre er derfor å sørge for å fylle når prisene er lavest, sier Mæland i en epost til NTB.

Ba om forklaring

Fra og med søndag 1. januar ble avgiftene økt med 34 øre for bensin og 55 for diesel. Finansminister Siv Jensen (Frp) mener det ikke kan være et påskudd for bensinstasjonene til å øke prisene ytterligere.

VIL HA KONKURRANSE: Næringsminister Monica Mæland (H).

– Pumpeprisene svinger ganske mye fra uke til uke og fra dag til dag. Det er viktig at konkurransen i markedet fungerer, og vi følger bensinselskapene tett. Det er i hvert fall ikke slik at de skal kunne bruke avgifter som skalkeskjul for å øke prisene ytterligere, sier Jensen.

– Finansministeren og jeg følger den svake konkurransen i bensinmarkedet. Vi har allerede hatt to møter med drivstoffkjedene for å få en forklaring på de høye prisene. Vi følger situasjonen nøye og vil invitere til nytt møte dersom vi ser behov for det, legger Mæland til.

– Forbrukermakten bør slå hardere

En ny undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at de fleste nordmenn vet at det er billigst å fylle drivstoff i overgangen fra søndag til mandag. Det de færreste vet er derimot at det også er billig å fylle torsdag morgen, som ifølge organisasjonen er blitt bilistenes blindsone.

Selv om prisene svinger gjennom uken, er variasjonen mellom bensinstasjonene påfallende små, mener Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.

– Det taler for at forbrukermakten bør slå hardere. Det er verdt å vite når det er billigst, og det må vi benytte oss av. Bare slik blir det reell konkurranse som kan bevege prisene, sier Instefjord.

Kan spare tusenlapper

Han sier prisene er lavest mandag morgen og torsdag morgen, men prisen stiger raskt etter bunnoteringene begge dager. Også Konkurransetilsynet, som følger prisene tett, har merket seg trenden.

– Fyller du søndag kveld eller mandag morgen, er det bra for lommeboken og for konkurransen. Må du fylle bensin før helgen, bør du fylle før ukens andre pristopp på torsdager, sier seniorrådgiver Sigurd Birkeland i Konkurransetilsynet.

Instefjord i Forbrukerrådet mener at en gjennomsnittsbilist kan spare et par tusen kroner i året på å følge med på prisene og fylle når det er billigst. I undersøkelsen svarer 77 prosent av de spurte at de er prisbevisste, men mange svarer også at de ikke vet når det er billigst eller at de mener det er for lite å spare.