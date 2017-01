Rex Tillerson kom seg på hengende håret gjennom senatets utenrikskomité da han med elleve mot ti stemmer ble godkjent til jobben som USAs utenriksminister.

Tillersons første oppgave vil nok bli å fylle sentrale stillinger i utenriksdepartementet, ifølge The Washington Post.



Trakk seg



Avisen viser til flere kilder i departementet som bekrefter at fire sentrale embetsmenn trakk seg onsdag. De beskriver de fire som «hele senior lederteamet» i departementet.

Meldingen kom dagen etter at samme avis meldte at Trump-teamet jobbet med å finne en ny høyre hånd for Tillerson, for å erstatte Patrick Kennedy, som har sittet i stillingen som ligner det vi i Norge kaller «departementsråd» de siste ni årene.

Istedenfor var det Kennedy som kom dem i forkjøpet, og onsdag informerte han om at han slutter i jobben på fredag. Kennedy skal ifølge CBS News ha informert sine ansatte om avgjørelsen på et møte onsdag morgen.

Kennedy har vært i utenriksdepartementet siden 1973.

Overhaling



Med han ut døren følger også tre andre høytstående tjenestemenn, som alle har hatt lange karrierer i departementet.

I tillegg gikk to andre ut i pensjon samme dag som Trump ble innsatt som president, dermed er det duket for en total overhaling av det amerikanske utenriksdepartementet.

Tidligere stabssjef i utenriksdepartementet under John Kerry, David Wade uttrykker bekymring over hvor mye kunnskap som nå forsvinner.

– Departementets kompetanse innen sikkerhet, ledelse, administrative og konsulære stillinger er spesielt er svært vanskelig å gjenskape, og vanskelig å finne i privat sektor, sier han til avisen.