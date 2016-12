Italienske småsparere kan tape opp til 18 milliarder kroner

I natt kom endelig meldingen om at den italienske staten griper inn for å redde krisebanken Monte dei Paschi di Siena.

Det skjer etter tap banken ikke klarte å reise tilstrekkelig ny egenkapital på egen hånd.

Den italienske regjeringen har vedtatt å benytte et eget bankredningsfond på 20 milliarder euro for å sikre at banken, som regnes som verdens eldste bank, kan holde seg flytende.

Det innebærer at innskuddene i banken er trygge, men ulikt de fleste andre europeiske land er det tusenvis av italienske småsparere som nå risikerer å tape sparepengene sine.

For i Italia er det vanlig at småsparere har plassert sparepengene sine i bankobligasjoner.

18,2 milliarder på spill



Den italienske regjeringen bekrefter i natt at de vil følge EU-kravene om at obligasjonsgjelden i banken skal omgjøres til aksjer som en del av den statlige redningsaksjonen, ifølge The Guardian.

Disse obligasjonene skal senere omgjøres til nye obligasjoner med lavere sikkerhet.

Ifølge BBC er det anslått at italienske småsparere eier obligasjoner i Monte dei Paschi di Siena for to milliarder euro.

Det innebærer altså at småsparere kan tape opp til 18,2 milliarder norske kroner, etter dagens kurs.

Hvor mye av dette som ender opp som tap til slutt, er imidlertid ikke avklart.

– Når det gjelder hva som skjer med obligasjonseierne, så får vi se hva som skjer. Det vil til slutt bli avgjort av Brussel, sier analytiker Wolfango Piccoli i Teneo Intelligence til Guardian.

Vanlig i Italia



Det er ikke bare i Monte dei Paschi di Siena italienske småsparere eier obligasjoner. Wall Street Journal skrev i sommer at småinvestorer totalt eier italienske bankaksjer for 187 milliarder euro.

Monte dei Paschi di Siena startet arbeidet med å hente inn ny egenkapital før folkeavstemningen om grunnlovsendringer 4. desember.

Det italienske folk sa nei til endringene, noe som av en del ble sett på som et skritt bort fra integrering med de øvrige EU-landene.

Avstemningsresultatet gjorde det vanskeligere for Monte de Pashi di Siena å reise egenkapital og fører nå til at EU-regelen om at obligasjonseiere må ta tap blir effektuert i Italia.

Det er også aktuelt for den italienske stat å søke lån fra EUs krisefond ESM for å redde landets banker. Det kan bli aktuelt fordi det er antatt at flere italienske banker må reddes av staten i månedene som kommer.

Et lån fra ESM vil imidlertid bli gitt med betingelser som kan bli sett på som at Italia avgir suverenitet til EU i den økonomiske politikken.