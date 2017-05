Styrket euro etter Macron-seier

Euroen nådde det høyeste nivået siden november 2016, målt mot dollar, da valutahandelen startet i Asia og Stillehavsregionen mandag morgen lokal tid. Valutahandelen åpnet klokken 21.00 norsk tid. I de første minuttene etter åpning var euroen opp 0,15 prosent.

I skrivende stund er euro opp 0,21 prosent mot dollar.

– Det er naturlig at det blir en liten lettelse, selv om resultatet var ventet på forhånd. Det er også grunnen til at bevegelsene foreløpig er begrensede, sier Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, til E24.

Eurostyrkelsen kom etter at det ble klart at Emmanuel Macron blir Frankrikes neste president. Rundt klokken ni talte Macron til franskmennene. Da hadde hans motstander Marine Le Pen erkjent valgnederlaget.

– Jeg vil bekjempe den splittelsen som er en trussel mot Frankrike. Jeg vil tjene dere med ydmykhet, sa Macro.

Ydmyk

Euroeffekten var likevel relativt beskjeden ettersom markedene allerede hadde regnet med at Macron ville vinne.

Macron lovet i talen å kjempe mot terrorisme, global oppvarming og for en bedre fremtid for Frankrikes innbyggere.

– Jeg erkjenner at det er tvil, sinne og utrygghet i den franske befolkningen. Jeg vil tjene mitt land med ydmykhet for å bøte på dette og hindre den splittelsen som er så ødeleggende for landet vårt, sa Macron.

Sentrumspolitikeren er en svoren tilhenger av EU-samarbeidet, mens hans motkandidat Marine Le Pen fra Nasjonal Front i flere sammenhenger tok til orde for å trekke Frankrike ut av valutasamarbeidet og holde folkeavstemning om fortsatt medlemskap i Den europeiske union.

Gratulasjoner

Gratulasjonene fra verdens ledere har rent inn etter at det ble klart at 39-åringene blir fransk president.

Statsminister Erna Solberg (H) er glad for at Frankrike har valgt en president som klart signaliserer at han vil satse på felles løsninger i Europa og i EU.

– Vi trenger mer enn noen gang et sterkt og samlet Europa for å løse Europas felles utfordringer, sier hun til NTB.

Donald Trump kastet seg også på gratulasjonsbølgen, og meldte følgende på Twitter:

– Jeg gratulerer Frankrikes neste president Emmanuel Macron med hans store seier i dag. Jeg ser frem til å jobbe sammen med ham, skriver Trump i meldingen.