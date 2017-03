Rekordlav pengemarkedsrente: – Forventer billigere lån

Nedgangen i Nibor med tre måneders løpetid fortsetter, til et nytt rekordlavt nivå.

Nibor er pengemarkedsrenten i Norge. Det er den renten bankene tar for å låne til andre banker, og den er en viktig faktor i prisen på penger som bankene betaler.

Pengemarkedsrenten utgjør dermed grunnlaget for mange av lånerenter til deg og meg.

I fjor høst var nettopp økt Nibor-rente den gjennomgående årsaken til at norske banker hevet boliglånsrentene, fordi prisen på penger da gikk opp. Men nå har denne renteoppgangen blitt reversert – og mer til.

– Forventer billigere lån



– Vi ser at de følger Nibor når det går oppover og så ser vi, det tar kanskje litt lengre tid, men også når Nibor går ned vil de etter hvert gå mot Nibor, sier fagdirektør for finans Jorge Jensen i Forbrukerrådet om bankene.

Han mener likevel at det er konkurransen i markedet som er avgjørende.

– Vi forbrukere er mer tjent med at det er skarp konkurranse enn at det er en veldig bundet lojalitet til Nibor. For det er et faktum at man får mye av finansieringen fra andre hold enn lån av norske banker, sier Jensen til E24.

Han råder lånekundene til å plukke opp telefonrøret og forhandle med banken.

– Vi forventer at det kommer til å være banker som tilbyr billigere lån. Kundene må alltid ha et aktivt forhold til banken sin. En del av kundene som opplevde at lånene ble dyrere, og begrunnelsen var at det ble dyrere å hente penger, må nå gå tilbake til banken sin og si at det har blitt billigere, sier Jensen.

Følger med på pengemarkedet



I Danske Bank, som satt opp boliglånsrenten sammen med andre banker høsten 2016, sier pressesjef Tina Berggård at banken ikke kan uttale seg konkret om fremtidig rentesetting, men utviklingen i pengemarkedet er et av flere forhold banken følger med på.

Det kan heller ikke Nordea.

– Vi kan ikke kommentere renten grunnet konkurransehensyn, men dette følger vi fra dag til dag og setter priser ut ifra utvikling i kostnader og konkurransesituasjonen, sier pressesjef Christian Steffensen i Nordea.

Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB, sier bankenes innlånskostnader beregnes som et snitt over en lengre tidsperiode, og at det derfor det ikke er slik at boliglånsrentene endres med en gang det er en bevegelse i pengemarkedsrenten.

– Vi følger med på rentemarkedet og konkurransen, og gjør våre vurderinger løpende, men vi kan ikke kommentere hvordan vi tenker om rentene fremover fordi det vil oppfattes som signalisering i markedet, sier han.

Saken fortsetter under grafen.

REKORDLAV: Den norske pengemarkedsrenten Nibor med tre måneders løpetid har falt til det laveste noensinne.

Derfor er renten rekordlav



Rentetoppen i fjor ble nådd på 1,21 prosent i desember. Siden den gang har pengemarkedsrenten falt til det foreløpige bunnivået på 0,92 prosent mandag.

Mens dårlig dollarlikviditet og høyere dollarrenter var en viktig årsak til at Nibor steg i fjor høst, har mange av de samme effektene, men med motsatt fortegn, bidratt til at renten har falt i år.

Fordi Norge ikke har et eget Nibor-marked, men avregner renten fra dollarrenter, kan utslag i dollarrenter smitte over til Norge.

Men den helt siste bevegelsen, som sendte Nibor til nytt rekordlavt nivå, skyldes tekniske forhold knyttet til handler i valutakontrakter, ifølge sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Venter høyere rente



Han sier at det i løpet av forrige uke ble kraftig økte forventninger til renteøkning fra Federal Reserve i USA. Både gjennom det som ble sagt fra de ulike medlemmene i den amerikanske sentralbanken, men også etter den amerikanske sysselsettingsrapporten.

– Det gjorde at de korte dollarrentene trakk veldig opp og vanligvis skal det trekke norske Nibor-renter med opp på grunn av den direkte effekten fra dollarrenter. Men i slike perioder hvor det er store utslag kan man på kort sikt faktisk får den motsatte effekten, sier Jullum.

– Det vil være forbigående – det er bare akkurat når de handlene foregår. Men når den første handelsstrømmen er over vil nok høyere dollarrenter trekke Nibor opp igjen, slik man skulle forvente. Fallet på fredag var knyttet til handel i valutaterminer, sier sjeføkonomen som tror tre måneders Nibor vil handles et sted rundt 0,9 prosent gjennom året.