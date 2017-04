Regjeringen vil kjøpe fire nye ubåter til 41,4 milliarder kroner

Det har tidligere vært anslått at prisen for de fire båtene, med våpen, kaianlegg, opplæring og vedlikehold, kom på vel 30 milliarder kroner.

Summen inkluderer merverdiavgift, avsetninger for usikkerhet og gjennomføringskostnader.

Båtene skal bygges ved det tyske verftet ThyssenKrupp Marine Systems.

Planen er at de nye ubåtene fases inn fra 2026, mens seks gamle ubåter skal fases ut fra 2028.

To valg



Valget sto mellom franske Direction des Constructions Navales Services og tyskerne.

Ubåtene vil være basert på det tyske 212-designet som allerede er i tjeneste både i Italia og Tyskland.

Som E24 har omtalt, er ThyssenKrupp og deres lokale salgsagent beskyldt for urent trav i forbindelse med salg av ubåter til Israels marine, i en sak som går helt opp til statsminister Benjamin Netanyahu.

Ifølge medierapporter i Israel ble det i stedet valgt å inngå kontrakt direkte med ThyssenKrupp etter at statsminister Netanyahus nære rådgiver og nevø, advokaten David Shimron, tok kontakt med det israelske forsvarsdepartementet.

Det sentrale i påstandene er at Shimron, som omtales som en «grå eminense» med stor uformell innflytelse i Israel, gjennom sin involvering har påvirket prosessen slik at ThyssenKrupp både ble tildelt en stor ubåtkontrakt og ytterligere en kontrakt med den israelske marinen på en halv milliard euro.

Israel-påstander



Nethanyahu har avvist alle påstander om korrupsjon.

Da E24 omtalte Israel-saken sa spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet Birgitte Frisch at departementet og underlagte etater har et ryddig regelverk som styrer hvordan Norge håndterer personer og selskap som er dømt for korrupsjon.

- Per i dag har Forsvarsdepartementet ingen opplysninger som tilsier at det skulle være noen problemer knyttet til en fremtidig norsk ubåtanskaffelse fra noen av de to aktuelle leverandørene.