Investorer har begynt å prise inn risikoen for et stort fall i euroen om Marine Le Pen skulle gå av med seieren i den bryggende valgthrilleren i Frankrike - dette i det samme markedet som luktet trøbbel i pundet før brexit, sier Nordeas sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen.

– Hvis hun blir valgt er det grunn til å tro at euroen vil svekke seg veldig mye, veldig fort, sier analytikeren til E24.

Frykten for hva som kan skje hvis Le Pen vinner har nemlig kommet til syne i prisene på valutaopsjoner.

Det koster nå betydelig mer å sikre seg mot et stort fall i euroen.

Usikkerheten skyldes at avstemning om EU-medlemskapet og utmelding av euroen står som noen av punktene høyrepopulisten Le Pen vil gjennomføre dersom hun blir Frankrikes neste president etter valget.

Lederen av Nasjonal Front har definitive vinnersjanser, mener eksperter - ikke minst som følge av at hennes rival Francois Fillon er kastet ut i trøbbel.

Stigende frykt i euroen

Grafen under viser hvordan forholdet mellom prisen på retten til å selge euro og prisen på retten til å kjøpe euro har blitt endret, altså prisforskjellen på de to opsjonene.

Utviklingen minner kraftig om fjorårets politiske jordskjelv i Europa: Opsjonsmarkedet oppfører seg nemlig omtrent slik det gjorde tre måneder før brexit ble et faktum.

STÅLSETTER SEG FOR EUROFALL: Den mørkeblå grafen viser prisforskjellen mellom retten til å selge euro og retten til å kjøpe euro, mot dollar. Dette har endret seg, og det er nå langt dyrere å kjøpe en opsjon for eurosalg enn eurokjøp. I den lyseblå grafen vises det at en tilsvarende utvikling for pundopsjonen ble sett før britene stemte for å gå ut av EU.

– Når grafen faller veldig mye, som den har gjort nå, antyder det at markedet er villige til å betale veldig mye for retten til å selge euro på et lavt nivå. Med andre ord, dette er et marked som i stadig større grad ser for seg at sannsynligheten for et stort fall er betydelig større enn sannsynligheten for en stor oppgang, sier Eek-Nielsen.

Han sier bevegelsen startet da det var rundt tre måneder igjen til valget, som er den tiden opsjonene løper før det er tid for oppgjør. Grafen brekker ganske kraftig ned fra 7. februar, og andre valgrunde i Frankrike er 7. mai.

– Når disse opsjonene med tre måneders løpetid begynte å forfalle på den andre siden av valget, endret prisen seg ganske mye. Derfor vet vi at det er akkurat valget man er opptatt av. Det samme skjedde ved brexit, det var tre måneder før valget at opsjonsmarkedet begynte å gå.

Sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea.

Tegnene til gryende uro i opsjonsmarkedet har også fanget interessen til rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken.

– Prisen for å forsikre deg mot et fall i euroen er ganske høy, også sett i historisk sammenheng. Det viser at det er nye hendelsesrisiko rundt valget, om utfallet og selvsagt hva som kan skje med euroen, sier han.

Knudsen sier det mest sannsynlig blir litt av det samme forløpet som før brexit-avstemmingen.

– Det er ikke uventet at dette skjer. Vi har ventet en reaksjon.

– I verste fall eurosammenbrudd

Ifølge Eek-Nielsen handler risikoen ved det franske valget mest om størrelsen på konsekvensene, der den største frykten er at en fransk exit utløser en kjedereaksjon som leder til sammenbrudd i valutasamarbeidet.

– Risikoen knyttet til valget er høy, men det er en risiko som er høy fordi konsekvensen er veldig stor. Sannsynligheten er ikke nødvendigvis veldig stor, det er bare det at hvis hun vinner går det ordentlig galt.

– I verste fall er det et eurosammenbrudd, at vi ikke har noen euro lenger. Det er kanskje ikke så sannsynlig, men det er mulig. Hun har sagt at hun vil ta Frankrike ut av EU, ut av eurosamarbeidet. Det skal mye til, men det sa vi om Brexit og Trump også, sier sjefanalytikeren.

Dette er Le Pens økonomiske politikk: * I løpet av seks måneder skal Frankrikes EU-medlemskap reforhandles og EU endres. Det innebærer å fjerne euroen, gjeninnføre grensekontroll og fjerne EUs budsjettregler. * Folkeavstemning om EU-medlemskap etter seks måneder. * Arbeidsgivere som ansetter utlendinger må betale en skatt verdt 10 prosent av lønnen deres. * En importtoll på 3 prosent innføres. * Nasjonal Front vil kreve at franske butikker skal ha en viss andel franske produkter i hyllene. * Internasjonale handelsavtaler avvises. * Inntektsskatten kuttes med 10 prosent. * Offentlige anskaffelser skal bare holdes åpne for franske selskaper, såfremt prisforskjellen ikke er for stor. * Arbeidsgiveravgiften kuttes for små og mellomstore bedrifter. * Pensjonsalderen kuttes fra 62 til 60 år.

Som en av de to grunnpilarene sammen med Tyskland i det felles valutaområdet spiller Frankrike en avgjørende rolle for samarbeidet, ifølge Eek-Nielsen.

– Tar du bort Frankrike er det naturlig å tenke seg at det er andre land som også vil kunne vurdere det samme. Uansett er da sannsynligvis euroen i alle fall mer utsatt, og da har man også begynt å ta samarbeidet fra hverandre.

– Det er ikke sikkert aksjemarkedet skal falle så veldig mye. Men det er ganske sikkert at euroen vil falle mye på det. Det er akkurat det som skjedde ved Brexit. Pundet svekket seg mye og har forblitt svakt, mens resten av markedet svekket seg mye med en gang og så kom det tilbake, sier sjefanalytikeren.

Hvis man ser på hva som skjedde med pundet da britene stemte for å melde seg ut av EU svekket pundet seg med rundt ti-elleve prosent umiddelbart og er nå omtrent 16 prosent svakere, målt mot dollar.

Et lignende scenario tegnes opp av Nordea-analytikeren hvis Le Pen skulle vinne.

– At euroen kunne svekke seg i samme størrelsesorden, 10–15 prosent, med Le Pen som president i Frankrike, det tror jeg er fullt mulig.

En euro i dag koster 1,06 dollar.

– Vi kan få en bevegelse ned mot paritet mot dollar. Det er slett ikke utenkelig i en slik situasjon, mener Handelsbanken-strategen.

Rolig i aksjemarkedet



I aksjemarkedet er det derimot lengre mellom de frynsete nervene. Børsene i Europa har samlet sett steget to prosent siden årsskiftet, mens den franske CAC 40-indeksen er omtrent uendret i samme periode.

– Markedet for øvrig, aksjer og til dels valutamarkedet spot, er ikke fullt så opptatt av det, sier Eek-Nielsen.

Men spente investornerver har ført til at rentegapet mellom Frankrike og Tyskland er utvidet.

– Man ser det litt i rentemarkedet, blant annet i fransk stat. Men ellers er ikke markedet skrekkelig nervøst. Men akkurat dette opsjonsmarkedet har tatt høyde for at det kan komme store bevegelser, sjefanalytikeren.