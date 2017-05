Russland krever 90 millioner for å frigi norsk reketråler

Den norske reketråleren «Remøy» og mannskapet på 17 ombord sitter nå fast i den russiske havnebyen Murmansk.

Tråleren har ligget der siden onsdag i forrige. Den var opprinnelig på vei ut av russisk sone, men da russiske inspektører kom om bord og sjekket fangsten opp mot lisenspapirene ble den ført til Murmansk.

Ifølge Vestlandsnytt har tingretten i Murmansk nå fastsatt et kausjonsbeløp på 90 millioner kroner for å frigi tråleren.

Det skal tilsvare rundt ti ganger verdien av rekefangsten ombord.

– Ikke i forhold til realiteten



Ifølge havfiskeflåten organisasjon Fiskebåt er kausjonsbeløpet alt for høyt i forhold til hva saken egentlig dreier seg om.

– Kravet står på ingen måte i forhold til realitene i saken, og dette kravet gjør at situasjonen ikke er mulig for rederlaget å handtere. Dessuten ligger ansvaret hos norske styresmakter. Vi hadde håpet på at saken skulle få en rask avklaring, sier Audun Maråk, adm.dir i Fiskebåt i en pressemelding.

Ifølge Sunnmørsposten har Fiskeridirektoratet uttalt at de ved en feil ikke krysset av for rekefisk da trålerens søknad ble sendt til russiske myndigheter.

Ifølge Vestlandsnytt er saken nå i ferd med å bli flyttet opp på politisk nivå mellom Norge og Russland.

Tråleren eies av Remøy Havfiske AS og hører hjemme i Fosnavåg i Herøy i Møre og Romsdal.

Av mannskapet er to fra Færøyene, mens resten er norske.