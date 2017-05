IMF ber Norge ta boliggrep

Saken oppdateres.

– Alle indikatorer tilsier at boligprisene i Norge er overvurdert. Og de siste årene har situasjonen forverret seg, sier IMF-delegasjonsleder Thomas Dorsey til E24.

Han viser blant annet til at prisene vokser mye raskere enn nordmenns inntekter.

– Det var tilfelle da jeg var i Norge for fire år siden, og nå er prisene enda høyere, sier IMF-toppen.

Det er en av grunnene til at IMF ber Norge fase ut rentefradraget og andre skatte-gulrøtter for boligeiere – særnorske incentiver som de frykter bidrar til å trigge en bratt boligprisvekst som kan ende med et tilbakeslag.

Men IMF mener grepene også er nødvendige for å gjøre bolig mindre attraktivt som investeringsobjekt, og heller promotere investeringer i næringsliv og økonomisk vekst.

Anbefalingene ble overlevert finansminister Siv jensen (Frp) onsdag og inngår i IMFs nye tilstandsrapport for Norges økonomi og økonomiske politikk.



Jensen viser til boligbrems



Finansministeren har tidligere avvist skroting av skattefordelene, og gikk langt i å gjøre det også onsdag.

Under en pressekonferanse med IMFs delegasjonsleder fokuserte hun heller på avkjølingen i Oslo-markedet, hvor hun etter nyttår innførte ekstra strenge regler for å få boliglån.

Jensen fremholdt at Oslo-prisveksten har avtatt og at det nå har blitt vanskeligere å selge boliger, i et tilsynelatende forsøk på å forsikre IMF om at grepene er overflødige.

IMF-delegasjonsleder Thomas Dorsey sier til E24 at han tror forskriften har positiv effekt, men mener altså fortsatt at skjerpet boligbeskatning må komme på toppen.

– Et dårlig råd



Norges Eiendomsmeglerforbund mener IMF tar feil.

– De knytter risiko til boligprisutviklingen, og mener skattemessige grep kan redusere risikoen. Det tror ikke vi noe på, sier direktør Carl O. Geving til E24.

Han kaller det «feil medisin».

– Det er fordi du skaper en voldsom uforutsigbarhet: Over tid har man i Norge lagt til grunn at flertallet ikke ønsker å skatte folks hjem hardere. Snur vi rundt på det nå, vil det bare skape en negativ spiral i markedet. Jeg tror det er et dårlig råd, sier Geving.

Han vil heller at Siv Jensen

Fastholder den nye boligforskriften – som Geving mener nå bidrar til å holde Oslo-markedet i tøylene.

Og jobber langsiktig med styrking av tilbudssiden, inklusive økt satsing på infrastruktur og bedre arealutnyttelser rundt knutepunkter.



– Helt greit med prisfall



– Vi har også lenge bekymret oss for den sterke pris- og gjeldsveksten i norge, men vi ser nå et skifte med moderasjon i prisene. Det ser ut som at boligforskriften virker, og på toppen fremstår bankene enda litt mer forsiktige på utlån. Vi går i retning av et sunnere og mer balansert boligmarked, noe vi skal være glade for etter fjoråret.

– Noen måneder med prisfall til høsten, er det helt greit?

– Ja, det vil være greit, og helt udramatisk. Det vil bare vise at vi er tilbake til et normalmarked. Vi har riktig nok hatt en ganske sterk prisvekst på starten av dette året, men dette er også vanlig. Utover året er det vanlig å få enkeltmåneder med prisfall.