Norsk Industri spår beskjeden vekst i år.

Det kommer frem i organisasjonens konjunkturrapport for 2017.

Høyere investeringer i prosessindustrien bidrar til høyere sysselsetting, men dette overskygges av den vedvarende nedturen i oljenæringen.

Omsetningen i norske industri- og bergverksbedrifter falt med nær syv prosent til 775 milliarder kroner i fjor, med nedgang både i eksportmarkedet og hjemmemarkedet, ifølge Norsk Industri.

Årsaken er lavere energipriser og lavere etterspørsel etter utstyr til skip og borerigger, samt at verdensøkonomien hadde en svak utvikling.

Norsk Industri understreker at prognosene i rapporten er mer usikre enn vanlig. Det skyldes at mange store medlemmer er mer usikre enn før, og har vegret seg for å sette prognoser på trykk.

Problemer i olje

Oljeklyngen er fortsatt på vei nedover, og nedbemanningene er ikke over. Dermed fortsetter det å smerte for underleverandører til de store oljeselskapene, og deres underleverandører igjen, ifølge Norsk Industri.

I bedrifter som leverer maskiner og produksjonsutstyr gikk fjorårets omsetning her hjemme ned med 46 prosent, mens verftenes omsetning falt med 23 prosent, sier organisasjonen.

– Boreklyngen på Sørlandet har det spesielt krevende, ordretørken vedvarer og oppsving i dette segmentet vil komme sent i syklusen, skriver organisasjonen.

– Antall borerigger og boreskip i det globale markedet er for tiden langt over behovet, slik at nybygging har helt stoppet opp, skriver Norsk Industri.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Ulik syklus i oljen

– Nær sagt alle de største bedriftene med nedgang i omsetningen i utvalget har olje- og gassindustrien som stor kunde, skriver Norsk Industri.

– Men selskapene har svært ulike kunde- og produkttyper som er i ulik syklus – noen er ferdige med nedturen, andre har nye nedbemanninger og en krevende økonomisk situasjon, skriver organisasjonen.

På den positive siden så er kostnadene kuttet mye, og selskapene får gjort mer enn tidligere for samme sum, ifølge Norsk Industri.

Situasjonen i næringen avhjelpes noe av investeringene på Johan Sverdrup-feltet, hvor over 70 prosent av kontraktene har gått til norske leverandører.

Tirsdag annonserte Statoil at Aibel, Aker Solutions og Kværner hadde vunnet kontrakter for 1,3 milliarder kroner på det massive feltet, hvor det skal investeres mer enn 100 milliarder kroner bare i første fase.

Venter lavere sysselsetting

Sysselsettingen i norsk industri vil trolig gå noe ned i år.

Omsetningen i industrien ventes å stige noe, fordi bedriftene utenfor oljeklyngen har noe bedre utsikter. Både prosessindustri og forbrukerorientert ferdigvareindustri melder om brukbare veksttall.

Det har vært moderate investeringer i ny kapasitet i industrien, men nå snur dette.

– I 2017 vil vi for første gang siden finanskrisen få ny kapasitet på grunn av større investeringer i prosessindustrien og innen oppdrettsnæringen, skriver Norsk Industri.

Bekymret for Trump

Over hele verden følger markeder, bedrifter, politikere og innbyggere utviklingen i USA under president Donald Trump.

Industribedriftene her hjemme frykter negative konsekvenser av Trumps syn på handelsavtaler, og er usikre på effekten av Storbritannias planlagte exit fra EU.

Derimot vil det ha positive konsekvenser for leverandørene i offshorenæringen hvis sanksjonene mot Russland oppheves, og næringslivet ser også muligheter i normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina, sier Norsk Industri.

Mindre bekymret for kronen



Bedriftene er ikke like bekymret for kronen i år som i tidligere år, melder Norsk Industri.

– Det avspeiler nok at dagens nivå historisk er på et behagelig lavt nivå, sier organisasjonen, som understreker at det fort kan endre seg.

– Hvis oljeprisen styrkes i år, tror markedet at dette bidrar til sterkere kronekurs. Vi tror likevel at så sterk kronekurs som vi hadde på det verste i årene 2010-2013, er nivåer vi ikke skal tilbake til, sier Norsk Industri.

Saken fortsetter under annonsen.

Kronen er på et svært svakt nivå historisk sett, men har i løpet av det siste året styrket seg en del. En euro kan kjøpe 8,90 kroner, mot 9,40 for ett år siden.

Organisasjonen fortsetter også å rette pekefingeren mot eiendomsskatten på maskiner, og ber Stortinget og regjeringen om å «rydde opp i denne særnorske skatten».

– Omstilling blir tema

Industrien ser også frem til regjeringens industrimelding som kommer i år, for første gang på 37 år.

– Industribedriftene spår en beskjeden vekst i omsetningen i 2017. Jeg registrerer imidlertid at flere av de største medlemmene i Norsk Industri har vært usikre på utviklingen i 2017, og at det er store variasjoner, sier næringsminister Monica Mæland (H).

– Dette reflekterer nok den usikkerheten og omstillingen Norge og verden er inne i. Utfordringer for industrien blir også tema i industrimeldingen som jeg snart skal legge frem, sier hun.