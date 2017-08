Kina forbyr lange og rare bedriftsnavn

Etter at stadig flere snodige byggverk dukket opp i bybildet i Beijing – inkludert en bygning utformet som en tekanne – fikk myndighetene i den kinesiske millionbyen omsider nok.

I fjor bannlyste de oppføringen av nye bygg med bisarr utforming. Nå intensiverer Kina kampen for normale ting, med et nasjonalt forbud mot lange og snodige selskapsnavn, skriver BBC.

«Beijing Scared of Wife Tecnology Company»



Forbudet skal være innført av det kinesiske industri- og handelsdepartementet. Det er noe uklart hvor myndighetene trekker grensen for hva som er langt og snodig, og hvor mange selskaper som må endre navn.

Flere restauranter og kafeer i Kina kaller seg «skinny blue mushroom», som jo er litt merkelig.

Men det finnes hetere kandidater, som «Shenyang Prehistoric Powers Hotel Management Limited Company», og «Beijing Scared of Wife Technology Company».

Rart kondomnavn



Dessuten er det grunn til å tro at myndighetene vil ha en høne å plukke med kondomprodusenten (gisp) «There Is a Group of Young People With Dreams, Who Believe They Can Make the Wonders of Life Under the Leadership of Uncle Niu Internet Technology Co Ltd».

Det er verdt å merke seg at kinesisk grammatikk er ganske annerledes enn vår, og BBC bemerker at mange av navnene fremstår snodigere når de oversettes til vestlige skriftspråk.