«Xi Dada» kalles han av sine tilhengere – «store pappa Xi», på norsk.

Men hvem er mannen, som leder verdens mest folkerike stat, nest største økonomi og verdens største militærmakt målt i antall soldater?

Denne uken har medlemmene av det kinesiske kommunistpartiet vært samlet i Beijing for å avholde sin 19. partikongress. Kongressen ble åpnet onsdag, og vil pågå i én uke frem til onsdag 25. oktober.

Det hele startet med en tale fra president Xi Jinping, hvor han snakket i nær fire timer! Om Kinas lyse fremtid, men også om landets økonomiske utfordringer.

Kommunistpartiets 19. partikongress har blitt omtalt som en av verdens viktigste politiske hendelser i år, og en av de viktigste hendelsene i Kina i løpet av en femårsperiode.

Kommunistpartiet er Kinas eneste parti, og som generalsekretær i partiet og president i Folkerepublikken – verdens nest største økonomi – konkurrerer Xi Jinping med Donald Trump om posisjonen som «verdens mektigste mann».

Kan sitte lenge



Under partikongressen skal nye ledere i partiet velges frem. Den 19. kongressen markerer dessuten starten på Xi Jinpings andre presidentperiode.

Det er ventet at både Xi og statsminister Li Keqiang fortsetter. Men resten av medlemmene i politbyråets stående komité, Kinas i praksis viktigste organ, kan byttes ut, og dessuten kan størrelsen på komiteen endres.

«Ledelsen i partiet skal velges, og vi får et innblikk i hvor sterk maktposisjon president Xi Jinping har,» skriver DNB Markets-økonom Ole André Kjennerud i et notat.

Skulle for eksempel størrelsen krympe, kan det være nok et signal om at makten sentreres ytterligere om president Xi Jinping, mener han.

«Det vil neppe avklares om Xi vil sitte utover de ti årene han er ment å sitte, men dersom hans posisjon heves opp mot Mao Zedong og Deng Xiaoping er det langt fra umulig at Xi vil sitte i flere enn to perioder,» skriver Kjennerud.

Steg raskt i gradene

Xi Jinping ble født i 1953. Hans far, Xi Zhongxun, var en av grunnleggerne av den kommunistiske geriljabevegelsen i provinsen Shaanxi, og ble senere visestatsminister i Folkerepublikken Kina.

Under kulturrevolusjonen – hvor formann Mao Zedongs rabiate følgere slo ned på alt av både reell og imaginær motstand – ble faren fratatt alle sine politiske verv, mens Xi ble sendt til landsbygda for å jobbe.

BLANDET BAKGRUNN: Som ung ble Xi Jinping sendt til landsbygda i provinsen han vokste opp i for å gjøre gårdsarbeid. Denne perioden av hans liv ses på som en viktig del av hans bakgrunn, og det er senere bygget et museum for å huske denne perioden av hans liv. Her er Xi avbildet 30. september i år, i forbindelse med feiringen av Kinas nasjonaldag.

I 1974 meldte Xi seg inn i Kinas eneste parti, kommunistpartiet. Xi steg raskt i gradene innad i partiet.

Han begynte som personlig sekretær for daværende forsvarsminister Geng Biao, ifølge CNN.

I 2002 ble han partisekretær for Zhejiang-provinsen, hvor han bygget seg opp en posisjon som han drar nytte av den dag i dag, skriver CNN.

I 2007 ble han utpekt til medlem av den stående komité.

Siden 2012 har Xi vært generalsekretær i Kinas kommunistparti, og siden våren 2013 har han vært Folkerepublikken Kinas president.

I fjor fikk han den offisielle tittelen «kjerneleder» fra partiet.

Tittelen gir ham ikke noe mer makt i praksis, men den signaliserer hans dominans, påpeker seniorstrateg Sigrid Wilter Slørstad i Nordea Markets i en kommentar.

UNG MANN: President Xi Jinping (midt i bakerste rekke) fotografert i 1985, da en kinesisk delegasjon besøkte Muscatine i Iowa i USA. Han var da høytstående i partiapparatet i landsdelen Fujian.

Tittelen er dermed et symbol på at han er en sterk leder. Det er dessuten flere tiår siden forrige «kjerneleder», nemlig Deng Xiaoping, Folkerepublikkens statsleder fra 1976 til 1997.

«Xi Jinping har allerede gjennom sin første periode markert seg som en av de sterkeste politiske lederne på flere tiår,» skriver Wilter Slørstad.

Nå er det ventet at han vil få inn flere av sine støttespillere i den stående komité, noe som vil befeste hans posisjon og styrke hans implementeringsevne, påpeker hun.

Populær blant folk



Xi Jinping sitt langsiktige mål er «den kinesiske drømmen». Dette målet innebærer at Kina er et høyinntektsland på linje med vestlige økonomier innen 2050. I den inngår blant annet en fornyet kampanje mot korrupsjon, noe Xi har uttalt at han prioriterer høyt.

Dette er med å gjøre Xi til en svært populær mann blant Kinas befolkning, skriver CNN.

På samme tid har Xi fått kritikk for å ha vært for lite fokusert på utfordrende økonomiske reformer i sin første presidentperiode, selv om det er vanlig at det største reformfokuset kommer i presidentens andre periode, påpeker Wilter Slørstad.

KJENT KONE: Xi Jinping er gift med sangeren Peng Liyuan, og paret har blitt mye omtalt i kinesisk media – i sterk kontrast til tidligere presidentpar, hvor førstekvinnen tradisjonelt har holdt en lav profil, skriver BBC.

Det investorer bekymrer seg for er at den sterke utviklingen vi har sett i økonomiske data den siste tiden vil snu etter partikongressen, skriver hun.

Etter partikongressen er det nemlig ventet at Xi vil øke intensiteten i økonomiske reformer som er negative for veksten.

Det viktigste for finansmarkedene er likevel at veksten holder seg stabil og at avmating skjer gradvis, og utsiktene for det vil trolig ikke endres etter kongressen, mener Wilter Slørstad.

Eksperter er imidlertid uenige om hvorvidt Xi er riktig person til å styre Kina fremover og om landet vil kunne fortsette å vokse under hans ledelse.

– Xi leder alle de viktigste maktinstitusjonene, fra militæret til presidentskapet ... Hvor enn en ser, virker Xi å være i sentrum av det moderne Kina, sier professor Kerry Brown i kinesiske studier ved King's College i London til CNN.

– Det eneste spørsmålet er om en person virkelig kan utøve innflytelse på så mange områder, sier Brown.

Under Xis ledelse har kinesisk økonomi vist en sterk utvikling. Men Kina har samtidig blitt mer autoritært, skriver BBC. Blant annet har myndighetenes sensur av internett blitt mer utstrakt og antallet tilfeller hvor menneskerettighetsadvokater og -aktivister har blitt fengslet økt under hans styre.

BESØK: Den tyske kansler Angela Merkel fikk se kinesiske pandaer, da hun besøkte «Midtens rike» i juli i år.

POPULÆR: Fotgjengere går forbi en plakat med presidenten, hengt opp i Beijings gater i forbindelse med partikongressen.

GLOBETROTTER: Kinas president har tatt en hands on-rolle i utenrikspolitikken. her sammen med daværende britisk statsminister David Cameron da den kinesiske stat spyttet penger inn i den britiske fotballklubben Manchester City i 2015. Stjernespillerne Sergio Agüero (til venstre), Toni Duggan (med ryggen til) og utviklingssjef Patrick Vieira tok imot.





