«Kriseåret» 2017 kan bli euroens beste på et tiår

PMI står for Purchasing Managers Index. Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene. Tallene kan påvirke valutakurser og rentemarkeder.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank Norge.

Kilde: NIMA og Danske Bank