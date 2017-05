Bondelaget skal blokkere grossistlagre

Blokadene er en protest mot landbruksoppgjøret.

– Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Tirsdag ble det brudd i jordbruksforhandlingene. Torsdag aksjonerte bønder langs veier og i butikker landet over. Nå trappes de sentrale aksjonene opp.

– Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet. Det er en politikk som kan ramme forbrukerens ønsker om trygg kvalitetsmat, sier Bartnes.

– Vi håper forbrukerne har forståelse for aksjonen, legger han til.