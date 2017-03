LO langer ut mot regjeringen: – Vanlige folk må betale for skattekuttene til de rikeste

Fredag la finansminister Siv Jensen (Frp) frem sitt første langtidsvarsel for norsk økonomi. I den såkalte perspektivmeldingen går det frem at Norge må gjøre endringer for å sikre vår fremtidige velferd.

Blant utfordringene er en befolkning som blir stadig eldre, kombinert med lavere oljeinntekter. Finansminister Jensen mener imidlertid ikke at høyere skatter vil bedre problemene.

– Økt skatt løser ikke utfordringene. Det vil gjøre det mindre attraktivt å jobbe og svekke norske arbeidsplasser, sa Jensen.

I perspektivmeldingen skriver regjeringen tvert imot at skattetrykket må senkes.

– Vanlige folk må betale

LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen reagerer kraftig på planene.

– Først kutter regjeringen kraftig i statens inntekter, og så advarer den mot konsekvensene. Det synliggjør det som LO alltid har ment, at det er vanlige folk som må betale for skattekuttene til de rikeste i form av svekkede rettigheter, pensjoner og offentlige tjenester, sier Gabrielsen.

Han mener skattekuttenes tid er forbi.

– For å sikre velferdsgrunnlaget også i fremtiden må vi tvert imot ha et solid skattegrunnlag, og statens inntekter fra petroleumsvirksomheten må erstattes med nye skatteinntekter, sier Gabrielsen.

Støttes av Støre, avfeies av Jensen



LO er derimot enige med regjeringen i at flere må stå i jobb. Gabrielsen mener det norske trepartssamarbeidet er den beste garantisten for dette. Men han støtter ikke opp om regjeringens virkemidler.

– Skal vil lykkes med å inkludere flere, kan vi ikke bruke det finansielle handlingsrommet på skattekutt til de rikeste, slik regjeringen har gjort. I stedet kunne pengene blitt brukt på å styrke kompetansen og en tettere oppfølging av dem uten jobb, og samtidig holdt etterspørselen i økonomien oppe i en nedgangskonjunktur, sier Gabrielsen.

LO får støtte av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

– Under Høyre- og FrP-regjeringen har sysselsettingsandelen falt til den laveste på over 20 år og fortsetter å falle. Vi må ha flere innvandrere i arbeid, men regjeringen lar folk sitte på vent på mottak, og den kutter i norskopplæring. Samtidig ser vi at forskjellene øker, mens Høyre og Frp fører en politikk som forsterker denne utviklingen gjennom store skattekutt, fremfor å gjøre noe med den, sier Støre.

Finansminister Siv Jensen avviser skattekritikken fra Ap og LO.

– Jeg mener økt skatt er et dårlig svar, fordi vi trenger å stimulere flere inn i arbeidslivet, flere i jobb. Det skal lønne seg å jobbe og investere i nye bedrifter. Og hvis vi skjerper skattene, så forsvinner den lønnsomheten, og derfor er det en veldig dårlig idé, sier finansminister Siv Jensen til E24.

Virke har ikke tro på høyere skatter



I motsetning til LO er Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon Virke enig med regjeringen i at skattetrykket må ned.

–Perspektivmeldingen forteller oss tydelig at dersom vi ikke får flere arbeidsføre i arbeid, øker tempoet i effektiviseringen av offentlig sektor og gjør det skattemessig mer gunstig å investere i bedrifter og arbeidsplasser, må vi belage oss på et lavere velferdsnivå i fremtiden, sier administrerende direktør Vibeke H. Madsen i Virke.

Virke mener det vil være kontraproduktivt å øke skattene.

– Det er ikke et alternativ dersom vi skal skape verdier og arbeidsplasser vi skal leve av i fremtiden. Vi må snarere endre skattesystemet for å fremme flere investeringer i næringsvirksomhet. Det viktigste er å fjerne formuesskatt på slike investeringer, sier Madsen.