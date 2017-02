Missilsamarbeid med Tyskland gir norsk salg for 10 milliarder

Saken oppdateres.

Etter at Norge har innledet et samarbeid med Tyskland om å kjøpe ubåter, skal norsk industri selge missiler til tyskerne for inntil 10 milliarder kroner.

Det skriver regjeringen i en melding.

Det er Kongsberg Gruppen som har utviklet missilet «Naval Strike Missile», eller NSM, men samarbeidet vil også føre til at det drypper på andre leverandører.

Kongsberg Gruppen vil sammen med et nettverk av om lag 100 små og store leverandører over hele Norge levere mye til de nye ubåtene.

Blant annet vil ubåtenes kampsystem bli levert av norsk industri, skriver selskapet i en melding.

Selskapet selger allerede NSM-missiler til den norske og polske marinen, og Malaysia har også valgt det norske missilet.

Nå ønsker Kongsberg-gruppen enda flere kunder, og selskapet har også inngått samarbeid med Raytheon om å produsere missilet i USA.

Gir store muligheter

Norge anerkjenner at Tyskland er dyktige til å lage ubåter, mens Tyskland anerkjenner at Norge er dyktige til å lage missiler og missilteknologi, ifølge regjeringen.

– Tyskland planlegger å anskaffe et betydelig antall missiler til sin marine. Dette gir store muligheter for norsk industri, både for Kongsberg og for norske underleverandører, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

– Det er viktig å sikre det teknologiske forspranget som norsk missilteknologi gir, og vi vil i årene fremover, sammen med Tyskland, videreutvikle det norske NSM-missilet mot fremtidige trusler, sier hun.

– Et betydelig antall

Ifølge Kongsberg-gruppen innebærer samarbeidet med Tyskland at missilet skal videreutvikles og at den tyske marinen har til hensikt å anskaffe et betydelig antall NSM-missiler til sine skip.

Ifølge selskapet vil det trolig også bli tett samarbeid mellom den norske og den tyske marinen om felles vedlikehold og logistikk.