Analysefirma: Slik kan ny Korea-krig true Asias olje

Han liker Whitney Houston, basketballaget Chicago Bulls og ballistiske missiler.

Slik omtalte New York Times nylig den 33 år gamle herskeren i Nord-Korea, som skal ha gått på skole i Sveits og vært fascinert av amerikansk basketball og artister som Michael Jackson og tyske Modern Talking.

Nå tester Kim Jong-un hydrogenbomber og truer USA og Japan med utslettelse.

Det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA videreformidlet denne uken trusler fra Pyongyang om å senke Japan med atomvåpen og redusere USA til «aske og mørke».

USAs president Donald Trump truet på sin side Nord-Korea med «ild og vrede» i begynnelsen av august, og FNs sikkerhetsråd har trappet opp sanksjonene mot landet.

For ordens skyld: Så langt er det ikke noe som tyder på at det internasjonale samfunnet vil tillate situasjonen i Nord-Asia å eskalere til full krig, og Nord-Korea har så langt holdt seg til provokasjoner.

Men i tilfelle det verste skulle skje, så stiller analytikerne i Wood Mackenzie med en oversikt over hvilke oljeinteresser som kan bli rammet.

Ifølge Nikkei Asian Review vurderer Japan og Sør-Korea å ruste opp for å kunne være i stand til å konfrontere Nord-Korea selv.

Noe av årsaken skal være frykt for at USAs interesse for å konfrontere Nord-Korea, kan kjølne hvis Kim Jong-un får kapasitet til å true USA med atomvåpen.

En opprustning i disse landene kan også øke spenningen med regionale stormakter som Russland og Kina, skriver avisen.

KAN RAMMES: Wood Mackenzie har kartlagt oljelagre, oljeproduksjon og transportruter som vil kunne rammes av en eventuell krig mellom Nord-Korea og andre aktører i Nord-Asia.

Disse områdene kan trues

De områdene som vil være mest truet av en eventuell krig, direkte eller indirekte, er ifølge analysefirmaet Japan, Sør-Korea, Nord-Korea og de kinesiske provinsene som ligger nærmest Koreahalvøya.

Dette er noen av de potensielle konsekvensene hvis det skulle bli en krig i Nord-Asia, ifølge Wood Mackenzie:

* Transporten av olje kan bli stanset

Hele 13 millioner fat per dag med råolje fraktes rundt i området, som er en tredjedel av all olje som fraktes med skip.

Verdens totale forbruk av råolje er til sammenligning på rundt 97 millioner fat per dag.

I tillegg fraktes 2,5 millioner fat per dag med nafta og rikgass (LPG) i dette området. Disse brukes som råstoff i petrokjemisk industri.

* Oljeproduksjon kan stanses

Kina produserer rundt 2,2 millioner fat per dag i området som kan rammes av en eventuell krig, eller drøyt 60 prosent av landets produksjon. Også russisk produksjon kan rammes, siden landet sender 1,4 millioner fat per dag til Asia.

* Raffinerier kan bli stengt ned

Hvis krig truer, kan raffinerier bli stengt for sikkerhets skyld, eller fordi de ikke får tak i olje. Regionen står for 50 prosent av Asias raffineringskapasitet, som tilsvarer et forbruk på 17 millioner fat per dag. I tillegg er det stor kapasitet på produkter som etylen og propylen.

* Oljeprisen kan rammes

Hvis raffinerier stenges, vil etterspørselen etter råolje falle. Det rammer produsenter i Midtøsten og Russland, og da kan oljeprisen falle kraftig. Men krig kan også skape frykt for oljemangel på sikt, og gi et risikotillegg i oljeprisen.

* Drivstoffprisene kan påvirkes

Raffineriene i Nord-Asia eksporterer mye flybensin, diesel og bensin til Sør-Asia, Australia samt litt til Europa og USA. Eksportkutt her kan føre til høyere priser på raffinerte produkter, slik at raffinerier andre steder får økte marginer.

* Petrokjemisk industri kan rammes

Forstyrrelser i tilgangen på nafta og rikgass til petrokjemi kan skape problemer i produksjonen av mange industriprodukter.