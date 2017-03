Olsen kutter ikke renten

Dette er det sjette rentemøtet på rad hvor banken holder styringsrenten uendret på sitt laveste nivå noensinne.

Renten har stått i ro i ett år, etter at den ble kuttet til 0,5 prosent i mars i fjor.

Norges Bank sier at banken venter lavere inflasjon enn det den har spådd tidligere, noe som isolert sett taler for lavere rente.

Samtidig har veksten tatt seg opp, og arbeidsledigheten har avtatt. En lavere rente vil også kunne bidra til raskere vekst boligpriser og gjeld, noe banken ønsker å unngå.

Dermed blir konklusjonen å holde renten uendret.

– Pengepolitikken er ekspansiv og understøtter omstillingene i norsk økonomi. Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Avgjørelsen var som ventet i markedet.

Norges Bank sier at det er litt større sannsynlighet for at renten settes ned enn opp i tiden som kommer.

Men banken venter at renten vil holde seg nær dagens nivå noe lenger enn tidligere anslått.

Lavere inflasjon

Hovedstyret i Norges Bank ser på flere faktorer når det setter renten, inkludert prisvekst, utviklingen i kronen og situasjonen i boligmarkedet.

Fortsatt kraftig vekst i boligmarkedet taler for en høyere rente, for å dempe kjøpelysten, mens en bekymring for at kronen skal styrke seg taler for å holde renten lav.

Svakere prisvekst taler også for et rentekutt, for å øke aktiviteten i økonomien.

I februar falt inflasjonen kraftig, til bare 1,6 prosent målt mot ett år tidligere. Det er langt under sentralbankens mål om en prisvekst på rundt 2,5 prosent i året.

Analytikerne er delt i synet på neste bevegelse i rentene.

DNB Markets spår at renten holdes uendret til 2020, SEB tror at den skal opp i desember 2018, mens Eika-gruppen er bekymret for brems i boligmarkedet og tror at renten vil bli kuttet i desember.

Overrasket over rentebanen

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken mener at rentebeslutningen var omtrent som ventet, men at det er litt overraskende med en lavere rentebane.

– Det ble omtrent som ventet, men en lavere rentebane er litt overraskende, sier Due-Andresen til E24.

– Norges Bank anerkjenner at lønn og inflasjon trekker ned, men samtidig trekker hensyn til finansiell balanse i den andre retningen og bidrar til å trekke rentebanen opp i den korte enden, sier hun.

Sjeføkonomen hadde forventet en høyere rentebane fra 2019.

– Vi trodde at utenlandske renteforventninger skulle trekke rentebanen opp fra 2019. Men innenlandsk etterspørsel, priser og lønninger trekker ned, sier Due-Andresen.

Forventer høyere boliginvesteringer

Norges Bank forventer høyere vekst i økonomien i år enn den gjorde i desember.

Blant annet spår banken mye høyere boliginvesteringer i 2017 enn den gjorde i sist pengepolitisk rapport, mens fallet i petroleumsinvesteringer ikke skal bli så dypt som banken hadde ventet i desember.

Her er noen av endringene i bankens forventninger siden forrige rentemøte (desember-anslag i parentes):

Kjerneinflasjonen ventes på 1,7 prosent i 2017 (2,4 prosent)



Arbeidsledigheten ventes på 4,3 prosent (4,8 prosent)



BNP-vekst for fastlands-Norge ventes på 1,6 prosent (1,5 prosent)



Oljeinvesteringer ventes å falle med 9,8 prosent (fall på 11,4 prosent)



Boliginvesteringene ventes å øke med 11,3 prosent (6,4 prosent)



Årslønnen ventes å øke med 2,5 prosent (2,8 prosent)

Høye boligpriser

På forrige rentemøte i desember var frykten for ustabilitet i boligmarkedet en sentral faktor bak hovedstyrets avgjørelse om å holde renten i ro, selv om modellene antydet at banken burde kutte.

Etter nyttår har Olsen fått drahjelp av regjeringen, som har strammet inn på bankenes utlånspraksis, spesielt i Oslo, i et forsøk på å dempe boligmarkedet.

Så langt ser innstrammingen likevel ikke ut til å ha hatt noen særlig effekt. På landsbasis var boligprisene 13 prosent høyere i februar enn ett år tidligere, særlig drevet av veksten i hovedstaden. Prisene i Oslo steg med 24 prosent.

Svakere krone siden desember

Etter at USAs sentralbank igjen hevet renten onsdag, har kronen styrket seg noe mot dollar og euro. En dollar kan kjøpe 8,49 kroner, mot 8,59 kroner før Federal Reserve-avgjørelsen.

Kronen har likevel svekket seg kraftig på nyåret, og er nå svakere enn i desember.

