Tirsdag ettermiddag vekslet sentralbanksjef Øystein Olsen inn de første nye 100- og 200-kronesedlene i Svolvær i Lofoten.

Med det startet en ny æra i norsk seddelhistorie.

I løpet av de neste par årene skal dagens seddelserie gradvis fases ut og erstattes med nye sedler, med nye motiver og ikke minst flere nye sikkerhetselementer.

Her er det du må vite om de nye sedlene:

Motivet



For første gang i norgeshistorien prydes hele seddelserien av et gjennomgående tema, forklarer Trond Eklund, leder for seddelprosjektet i Norges Bank.

Temaet er havet.

Det er også grunnen til at det ikke lenger er portretter på sedlene. På 100-lappen er Kirsten Flagstad byttet ut med Gokstadskipet, mens Kristian Birkeland er erstattet av en torsk på 200-lappen.

– Når temaet er havet, er det naturlig å tenke andre ikoner enn portretter. Temaet er også hvordan havet har betydningen for vår velferd, og da kommer man inn på de ulike sidene ved havet, sier Eklund.

Derfor har også hver valør sitt eget undertema. 100-lappen har «havet som bringer oss ut i verden», mens 200-lappen har «havet som gir oss mat».

Som kontrast til de tydelige ikonene på forsiden, er motivene på baksiden av sedlene i synlige piksler. På 100-kroneseddelen kan man skimte et lasteskip, mens 200-kroneseddelen viser en fiskeskøyte.

Pikslene på 200-lappen er lengre enn på 100-lappen. Det skal illustrere at vinden blåser kraftigere.

SE TORSKEN: Fiske har i århundrer vært en sentral del av inntektsgrunnlag og kultur langs norskekysten.

Materialet

Sedlene er, som dagens sedler, laget av bomullspapir. Dette er stoffet som de fleste sentralbanker benytter seg av.

NYE LAPPER: Trond Eklund er leder for seddelprosjektet i Norges Bank. Her holder han nye 100- og 200-kronesedler i hånden.

Nytt denne gang er imidlertid et tynt belegg som er lagt på sedlene.

– Det er en hinne, en lakk, som gjør at sedlene varer en god del lenger. Den hindrer møkk fra å trekke inn i papiret, sier Eklund.

Sikkerheten



De nye sedlene skal være enda sikrere enn de gamle.

– Det er hele begrunnelsen for at vi bytter seddelserie, sier seddelsjefen.

– Vi har en rekke nye såkalte sikkerhetselementer, og har videreutviklet en del av de elementene vi hadde tidligere.

Dette er de nye sikkerhetselementene:

Et vannmerke som viser hodet av en lundefugl blir synlig når du holder seddelen mot lyset. Vannmerket viser også verdien på seddelen.



En ankerkjetting erstatter den blanke stripen i de gamle sedlene. Dette er et element som Norge er blant de første i verden til å ta i bruk.



Når seddelen beveger seg, ser du en «flytende» ring i en rektangel nede til venstre på seddelen. Det er også helt nytt i markedet og vanskelig å forfalske.



Det er også lagt inn nye sikkerhetselementer for automater og maskiner som skal håndtere sedlene:

Noen av elementene har magnetisme som sensorer kan finne og lese av.

Enkelte av elementene dukker bare opp om de blir belyst med ultrafiolett lys. På forsiden kan du blant annet se en lundefugl, og på baksiden et rektangel med valørtallet.

Andre elementer er bare synlige ved bruk av infrarødt lys.



SIKKERHET: Når du beveger seddelen i ulike retninger, ser det ut som ringen i rektangelet flyter, og du kan se et fargespill.

Innfasingen av nye sedler

I første omgang er det bare 100- og 200-kronesedlene som er satt i omløp.

Om drøyt et år blir også 50- og 500-lappene gjort tilgjengelige, mens man må vente helt til fjerde kvartal 2019 for å få de nye 1.000-lappene mellom hendene.

– På én måte er det mest effektive å sende alle sedlene ut samtidig, men det er krevende for tellesentraler og butikker og blir mye logistikk, sier Eklund.

– Derfor har vi i samarbeid med NOKAS og Loomis som hovedsakelig driver tellesentralene, besluttet å legge opp et løp på to pluss to pluss én, ut fra en kombinasjon av praktiske og kostnadseffektive hensyn.

Utfasingen av gamle sedler



Når de nye sedlene settes i sirkulasjon, vil du kunne betale med både gamle og nye sedler i ett år. Deretter blir de gamle sedlene ugyldige, og du vil bare kunne bruke de nye.

Men også etter dette kan de gamle sedlene veksles gebyrfritt hos Norges Bank i minst ti år fremover.

– Det vi pleier å si er at vi oppfordrer publikum til å bruke dem, enten til å handle med eller sette på konto. Om et år blir det mer tungvint å få vekslet dem, sier Eklund.

De gamle sedlene som kommer inn til Norges Bank, destrueres fortløpende og erstattes med nye sedler.

De nye sedlene har flere sikkerhetselementer. Her merket med tallene 1-4.