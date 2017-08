Nedturen i oljenæringen ga sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank grunn til å kutte i styringsrenten.

Men etter flere år med rekordlave renter, kan ting snart være i ferd med å snu, mener HSBC-økonom James Pomeroy.

I en fersk analyse av landene i Skandinavia, skriver Pomeroy at han nå endrer sin prognose: Nå venter han en norsk renteheving allerede i andre kvartal neste år.

Faktisk slår han fast følgende:

– Ingen steder i den utviklede verden er det bedre grunn til å øke renten enn i Skandinavia.

Gjeldsbekymring



Pomeroy viser til at både de høye boligprisene og husholdningenes gjeld utgjør grunn til bekymring for Norges Bank.

Dessuten mener han sentralbankens oppførsel tyder på at de forbereder seg på renteøkning, til tross for en svak inflasjon.

– Når økonomien nå er i ferd med å vende seg om, tror vi at Norges Bank vil forsøke å stramme til rentepolitikken, og vi forventer nå en økning i renten i andre kvartal 2018, skriver han.



Styringsrenten ligger nå på rekordlave 0,5 prosent.

Avtakende prisvekst



Torsdag kom det tall fra SSB som viser at årsveksten i kjerneinflasjonen lå på 1,2 prosent i juli, som er den laveste årsveksten på over fire år. Fallet var ventet etter en uvanlig sterk prisvekst i juli i fjor.

Selv om Norges Bank har et inflasjonsmål på 2,5 prosent, har de valgt å akseptere et nivå langt lavere enn dette.

Faktisk har de anslått et inflasjonsnivå i sine prognoser som er enda lavere enn prisveksten vi har i dag.

– Med egne prognoser for inflasjonen så langt under konsensus, vil enhver overraskelse på oppsiden for inflasjonen ganske enkelt være nok en grunn til å stramme inn, skriver Pomeroy.

Noe av det som gjør at sentralbanken er avventende til å sette renten ytterligere ned, er nivået på boligpriser. Nå er riktignok prisene på vei nedover - i juli ble landets boliger i snitt 1,2 prosent billigere.

Oslo drar ned landssnittet betydelig. Her falt prisene 2,8 prosent – desidert mest av landets byer, og det sterkeste fallet som noen gang har målt i hovedstaden i juli.

Tidligere har Danske Bank levert prognoser om at styringsrenten settes opp et knepp neste sommer.

Større grunn i Sverige

Pomeroy omtaler også situasjonen i Sverige, som han mener har enda større grunn til å heve renten.

– Sveriges økonomi vokser i en fart som mange av de øvrige industrilandene bare kan drømme om, skriver han.

Han viser til at brutto nasjonalprodukt (BNP) for andre kvartal viste en årsvekst på 4 prosent, det dobbelte av USA og eurosonen i samme periode.

Sverige har sitt neste rentemøte 7. september, mens Norges Bank har sitt neste rentemøte 21. september.

HSBC er en av verdens største banker. Hovedkontoret ligger i London.