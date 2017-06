Analytiker: Nå kan kronerushet komme

– Jeg tror det betyr forholdsvis mye. Det er veldig positive signaler til et kronemarked, sier sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets til E24.

Han snakker om Norges Banks beslutning om å fjerne bunnen i rentebanen.

Sentralbanken tror ikke lenger at styringsrenten skal ytterligere ned til et historisk bunnivå på 0,25 prosent. Den skal derimot ligge på stedet hvil på 0,5 prosent de neste par årene, før renten deretter skal gradvis oppover.

Det er signaler som kan lokke spekulantene tilbake til den norske kronen. De siste månedene har nemlig appetitten for kronen, målt i antall handler, vært på et nivå som man ikke har sett siden finanskrisen i 2008.

– Det er vanskelig å vite hvorfor de har trukket seg ut. Jeg mistenker at de har sett på lavere oljepris og på at rentedifferansen mot Europa har blitt lavere, men ikke så mye på norsk realøkonomi, sier Nordea-analytikeren.

Lav appetitt om sommeren

Eek-Nielsen mener spekulantene ikke vært så opptatt av forhold som arbeidsledighet, økonomisk vekst, detaljhandel og lignende sider ved norsk økonomi.

– Over tid burde det realøkonomiske bildet veie tyngst. Grunnen til at man er bekymret for lav oljepris, er at man mener det har konsekvenser for økonomien. Men vi har tross alt klart oss greit selv om oljeprisen har falt, sier han.

Sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea.

Kronen styrket seg noe etter torsdagens rentebeslutning, men er fortsatt svak mot andre valutaer.

Før rentebeskjeden kom, kostet én euro om lag 9,52 kroner. I løpet av noen timer falt prisen til 9,46 kroner.

– Jeg skal innrømme at hvis jeg hadde fått beskjeden på onsdag om at Norges Bank ikke tror på flere rentekutt, ville jeg gjettet på større reaksjon enn vi fikk. Det kan det tenkes at vi fortsatt får, sier Eek-Nielsen.

Han viser til at en del av de internasjonale bankene har sendt ut anbefalinger om å kjøpe kronen.

– Det eneste som taler imot at spekulantene skal komme tilbake nå, er at det er sommer og at det vanligvis ikke er så stor appetitt på denne tiden av året.

Kronen styrket seg mot euro da Norges Bank torsdag klokken 10 meldte at de ikke lenger tror på flere rentekutt de nærmeste årene.

Da Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen oppreviderte synet på norsk økonomi i fjor, kom spekulantene trekkende tilbake en stund senere, forklarer Eek-Nielsen.

– Men jeg synes det har vært liten bevegelse på det som kom i går, og jeg venter egentlig at det kommer. Skulle oljeprisen falle mye, går det nok ikke slik. Men stabiliserer den seg eller stiger litt, burde vi få en mye sterkere krone.

Kan leve med oljeprisen



Oljeprisen, som kronekursen har for vane å følge, har falt betydelig den siste måneden. I midten mai lå oljeprisen over 52 dollar fatet, men har siden den gang snublet ned til rundt 45 dollar fatet. Det har også sendt kronen noe ned.

Men med den siste rentebeslutningen trosser på mange måter Norges Bank det siste oljeprisfallet.

– Som spekulant ville jeg sett at Norges Bank, om ikke ignorerer det, så i hvert fall sier de kan leve med det, sier Eek-Nielsen.

– Oljeprisen har falt mye, men likevel signaliserer Norges Bank at de ikke skal kutte. Da ville jeg som spekulant tenkt at det ikke er så farlig. Det er heller ikke oljeprisen man handler, sier han.

– Jeg tror strengt tatt at spekulantene som har satset på svak krone, har satset på at det skal gå galt i norsk økonomi. Det ser vi ikke tegn til.

Han sier Nordea har merket noe økt interesse for kronen siden bunnivået i april og mai.

Oljeprisen en nøkkelfaktor



Norges Bank justerte torsdag ned sine prognoser for kronen. Banken forventer fortsatt en sterkere krone de neste årene, men ikke så sterk som den trodde for tre måneder siden.

Kronen er svakere enn det Norges Bank hadde ventet i sine prognoser fra mars i år, uten at sentralbanksjef Øystein Olsen kan forklare alle grunnene til at kronen beveger seg som den gjør.

– Men jeg tror oljeprismarkedet, oljeprisen, er en nøkkelfaktor fortsatt, sa han til E24.

Kronen har styrket seg noe mot dollaren i år, men mot mange andre valutaer har kronen svekket seg. Mot euroen har kronen gått fra 9,08 kroner til 9,46 kroner i år.