Danske Bank tror kronerally tar høstpause

Kronen har i løpet av sommeren styrket seg både i forhold til euro og amerikanske dollar.

Fra en topp i juni på 9,60 kroner har prisen på en euro falt til 9,31 kroner.

Kronen har styrket seg enda mer i forhold til amerikanske dollar. Prisen på en dollar har gått ned fra en årstopp på nesten 8,70 kroner i mai til 7,95 kroner.

Begrenset potensiale



I sine nye valutaprognoser fremgår det at Danske Bank nå tror den norske kronen har steget fra seg og at mulighetene for ytterligere kroneoppgang er begrenset.

– Vi bemerker at kronen nå er mer enn to prosent sterkere enn Norges Banks prognoser, hvilket med våre briller begrenser det kortsiktige potensialet fra dagens nivåer, skriver senioranalytiker Kristoffer Kjær Lomholt i Danske Bank i en oppdatering.

– I tillegg kommer at vi ikke tror på noen kraftig stigning i oljeprisen i de kommende måneder. Og ettersom vi ikke regner med noen renteøkning fra Norges Bank i den nærmeste fremtid, ser vi begrenset støtte fra relative renter.

Rentehopp neste år



Danske Bank tror Norges Bank vil vente med den første renteøkningen til midten av 2018 fordi inflasjonen er under sentralbankens inflasjonsmål på 2,5 prosent samt at boligmarkedet har vist tegn til nedkjøling.

Til sist peker han på at utlendingers spekulative kjøp av norske kroner nå har nådd et nivå som historisk sammenfaller med at oppgangstrenden avtar.

Dermed tror Danske Bank har kronen vil holde seg rundt 9,30 mot euro og 7,95 mot dollar i tre måneder frem i tid.

Vinter-rally



Men til vinteren kan det duket for en ny oppgang for kronekursen. En oppgang som kan vare frem til neste sommer, tror Danske Bank.

De tror at prisen på en euro vil falle til 9,10 kroner om seks måneder og til 9,00 kroner i august neste år.

Men den amerikanske dollaren skal falle langt mer i pris, ifølge Danske Banks prognoser.

De tror dollaren vil koste 7,71 kroner om seks måneder og 7,38 kroner om 12 måneder.