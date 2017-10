Kraftig kronesvekkelse: – Veldig underlig

Ved 18.30-tiden torsdag er den norske kronen ned 0,64 prosent mot euro.

Mot amerikanske dollar er svekkelsen på 1,51 prosent.

Til tross for at det har vært en begivenhetsrik dag på den økonomiske nyhetsfronten, er det ingenting som tilsier en slik svekkelse i dag, mener valutaanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets.

– Dette ser rart ut. Det er veldig underlig, sier han til E24.

Per nå kjøper ESB verdipapirer for 60 milliarder euro i måneden. Beløpet halveres fra og med januar og skal i utgangspunktet fortsette frem til september neste år.

I timene etter annonseringen har euroen svekket seg 0,98 prosent mot dollar.

BRATT: Grafen viser valutakrysset USD/NOK. Stigningen sier at en dollar koster flere norske kroner, og betyr dermed at kronen svekker seg.

– Dette kan forklares med at ESB fremstår som litt duete. De skal trykke mer penger og de holder mulighetene åpne for at de kan trykke enda mer. Noen trodde at nedtrappingen av kjøpsprogrammet skulle skje raskere, sier Eek-Nielsen.

VALUTASTRATEG: Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets.

Fra USA er det derimot ingen store nyheter. Dette er dermed ikke en dollarbevegelse, men en eurobevegelse, slår Eek-Nielsen fast. Det forklarer likevel ikke bevegelsene i kronen.