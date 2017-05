Svak krone kan gi rekorddyr Europa-ferie

Etter et kraftig fall i kronekursen torsdag på mer enn 1 prosent mot euroen, har den norske valutaen hentet inn igjen noe av det tapte fredag. Det skjer parallelt med en tilsvarende utvikling i oljeprisen, som er en viktig driver for kronekursen.

De siste tre månedene har kronen svekket seg med nær 7 prosent mot euroen, og ligger på et veldig svakt nivå historisk sett. Én euro koster i skrivende stund 9,461 kroner.

For norsk økonomi som helhet er dette bra, da en svakere kronekurs gir økt konkurransekraft for norske bedrifter. Men nordmenn som skal feriere i Europa kan få en rekorddyr tur i år.

Avhengig av oljeprisen

Vi må bare ett år tilbake i tid for å finne tidenes svakeste kronekurs mot euroen i ferietiden. 1. juli 2016 kostet én euro 9,276 kroner, mens den svekket seg til 9,487 kroner euroen 1. august. Sistnevnte tall er marginalt høyere enn kronekursen per i dag. Men europrisen lå totalt sett under dagens nivå gjennom fjorårets ferieperiode.

Dersom ikke kronen styrker seg i løpet av de nærmeste månedene ligger det derfor an til tidenes dyreste Europa-ferie for reiselystne nordmenn.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets er usikker på om kronen vil styrke seg frem mot ferien.

– Slik utsiktene er nå, så er det ene og alene oljeprisen som kan bidra til en vesentlig sterkere krone enn vi ser i dag. Det går bedre i norsk økonomi, men bedringen er ikke sterk nok til at det vil få aktører i valutamarkedet til å kjøpe krone på forventning om videre kronestyrking, sier Østnor til E24.

Kronen i spill på Opecmøtet

Han mener spekulantene må være med på laget for å få en varig kronestyrking.

– Det tror vi ikke noe på nå. Vi tror ikke kronesentimentet vi så ved begynnelsen av året vil komme tilbake før sommeren, sier han.

Selv om han er skeptisk til en varig styrking av kronen, tror han kronen kan være nær bunnen nå.

– Når bevegelsen har vært så stor og brutal som den har vært. Så kan i hvert fall deler av bevegelsen reverseres uten bedre nøkkeltall for norsk økonomi, men mer som en erkjennelse av at nivåene er vel svake, sier han.

Utover dette handler kronekursen i stor grad om hva som skjer med oljeprisen, mener han. Dersom kronen skal styrke seg må oljeprisen oppover.

– Vi må se lagerfall over en periode, og Opec må absolutt forlenge kuttavtalen på sitt møte om tre uker. Kronen er i spill på dette møtet, sier han.

Spekulanter solgte seg ut



Økonomer har over lengre tid ventet en sterkere krone, men det er det motsatte som har skjedd de siste månedene. Østnor mener dette skyldes flere faktorer.

– Forventningene til kronekursen har vært basert på en forventet fortsatt oppsving i norsk økonomi, og en gradvis oppgang i oljeprisen, samtidig som at kronen var svakere enn tilstanden i norsk økonomi skulle tilsi, sier valutastrategen.

Han viser også til at kronen like etter nyttår styrket seg ganske brått, noe som skjedde etter at spekulanter kastet seg over kronen.

– Det er flyktige investeringer. Når pilene snudde mot slutten av februar, og begynnelsen av mars solgte spekulantene seg ut. Det skyldes delvis lavere oljepris og delvis lavere inflasjonstall enn det Norges Bank ventet, sier Østnor.

– Fundamentalt har ikke bildet for norsk økonomi endret seg betydelig. Men valutaen har svekket seg med 7 prosent, som er en stor bevegelse. Det er overdrevent mye. Vi kan forklare hvorfor, men det er fortsatt overdrevent, sier han.