– Det er litt tidlig å friskmelde norsk økonomi, sier finansminister Siv Jensen.

Hun gjester tirsdag Oslo Handelsstands Forening for å snakke om utviklingen i økonomien, der oljeprisfall og stagnasjon er blitt avløst av økonomisk vekst igjen, riktignok av det beskjedne slaget.

Jensen viser blant annet til at den økonomiske oppgangen ikke er sterk. Selv om arbeidsledigheten har flatet ut står sysselsettingen omtrent på stedet hvil.

– Preget av oljeprisfallet



– Norsk økonomi har vært og er fortsatt preget av at vi har møtt det største oljeprisfallet på 30 år, sier finansministeren.



Oljebremsen Et sterkt økende kostnadsnivå som følge av kraftig investeringsvekst medførte at oljeselskapene trykket hardt på bremsen. Oljeselskapene innførte omstruktureringsprogrammer og kuttet i sine investeringsbudsjetter, noe som igjen rammer bedriftene som leverer tjenester til oljeselskapene. På toppen av dette falt oljeprisen kraftig fra høsten 2014. I starten av 2016 falt oljeprisen helt ned til 27 dollar fatet, før den sakte, men sikkert har tatt seg opp. Oljeprisfallet har bidratt til at et varslet fall i oljeinvesteringene – den viktigste vekstimpulsen for norsk økonomi etter finanskrisen – har blitt enda kraftigere. Antallet forsvunne oljejobber på norsk sokkel er rundt 40.000, viste en oversikt fra DNB Markets i november.

Oljeprisens ferd fra over 100 til under 30 dollar fatet på det laveste medførte at veksten i fastlandsøkonomien stanset helt opp på slutten av 2015, før den igjen begynte å krype opp fra nulltallet i løpet av 2016.

Viktige støtdempere i oljenedturen er lavere rente, økt offentlig pengebruk og svakere kronekurs, lister Jensen opp.

Siden bunnivåene har oljeprisen kommet opp på 50-tallet igjen, mye hjulpet av oljekartellet Opecs forsøk på å skape bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i oljemarkedet.

Men gjennom de siste ni kvartalene har den gjennomsnittlige veksten i fastlandsøkonomien vært labre 0,8 prosent målt som en årlig rate, ifølge SSBs siste konjunkturanalyse. I oktober var det 2,655 millioner personer i arbeid, det samme som i starten av 2015, viser arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

Bolig veier opp for oljefall



Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea viser at oljenedturen ikke spredde seg til resten av økonomien. Men oljeinvesteringene er som kjent nedadgående, noe som gir et negativt bidrag til den økonomiske veksten.

– Mitt syn er veksten gradvis vil ta seg opp fordi oljeprisen tar seg opp. Boliginvesteringene vil trekke opp, forbruksveksten blir positiv og en del eksportbedrifter vil gjøre det bra. Men det blir ikke superfart i norsk økonomi, forventer Bruce.

Investeringene i bolig har imidlertid skutt fart, og fått stadig større betydning for utviklingen i norsk økonomi.

saken fortsetter under

Figuren viser boliginvesteringenes bidrag til årlig vekst i BNP for Fastlands-Norge sett i forhold til oljeinvesteringenes bidrag til økonomisk vekst. Den viser at boliginvesteringer nå bidrar omtrent like positivt som oljeinvesteringene bidrar negativt. Figuren er ikke hensyntatt lavere importandel i boliginvesteringer enn i oljeinvesteringer.

– Lave renter virker. Vi har fått økte boligpriser og da følger boliginvesteringene etter, ser Bruce.

Boliginvesteringer gir nå et omtrent like stort positivt bidrag til økonomisk vekst som oljeinvesteringer gir negativt bidrag til veksten.

– På grunn av lave renter omstiller vi oss til boligbygging, sier sjefanalytikeren.

Den lave kronekursen og renten har imidlertid ikke satt noen spesielt stor fart i henholdsvis eksportindustrien og nordmenns private forbruk, viser Bruce, som likevel tror eksporten hadde gjort det verre uten kronesvekkelsen.

– Forbruket har blitt rammet av lavere lønnsvekst og høyere inflasjon, sier han.

Mer positiv til verdensøkonomien



For verdensøkonomien er Nordea-analytikeren mer positiv enn for ett år siden. Men usikkerheten har ifølge Bruce blitt større. I løpet av fjoråret var det politiske hendelser som overrasket mange i analytikerkorpset, da britene stemte for å gå ut av EU og Donald Trump ble valgt til president i USA.

Europa står på listen over usikre faktorer også i 2017.

– Hvis et stort land skulle gå ut av euroen snakker vi om en helt annen type krise. Da vet man ikke om andre land vil følge etter, sier Bruce, som understreker at hovedscenarioet er at det ikke vil skje.

En annen usikkerhetsfaktor er ifølge sjefanalytikeren hva Trump vil gjøre som leder av verdens største økonomi.

På en side har Trumps uttalelser skapt frykt for proteksjonisme og handelskrig, men på den andre siden er det økende optimisme blant bedrifter og forbrukere i USA, noe som kan skyldes forventninger til skattelette og dereguleringer.