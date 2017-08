Orkanen Harvey kan stoppe millioner av oljefat – hver dag

Det er unntakstilstand i Texas og folk hamstrer bensin før stormen treffer land for fullt.

Ifølge US Energy Information Administration vil orkanen treffe land tidlig lørdag morgen amerikansk tid, og ifølge Reuters fortsetter orkanen å styrkes, og kan bli det verste uværet på 12 år.

Harvey vil oppnå styrke av kategori tre som ifølge National Hurricane Center vil medføre store skader på hus og bygninger. Det er også å forvente at strømmen går i området, samt at det er fare for menneskelige liv.

Sjefanalytiker i SEB, Bjarne Schieldrop, sier store deler av landets oljeraffinerier er plassert langs kysten der den tropiske stormen er på vei.

– Prisen på bensin har steget tre prosent, det er et klart tegn på at det er raffineriene som blir rammet hardest, sier Schieldrop til E24.

Han forklarer at prisen på råolje kun er opp 0,7 prosent, og kan tolkes som at oljeproduksjonen ikke påvirkes like mye.

– Det er umulig å spå hvordan dette ender, nøyaktig hvor stormen treffer og hvor kraftig den blir, sier Schieldrop.

Området rundt Mexicogolfen produserer rundt 17 prosent av landets råolje, skriver Financial Times.

Millioner av fat

Oljeinformasjonsbyrået Platts har laget en oversikt over hvordan orkanen kan komme til å ramme raffineringsvirksomheten langs den texanske kysten.

Her fremgår det at et tosifret antall raffinerier befinner seg i det utsatte området, samt en rekke naturgassterminaler, havner og annen viktig infrastruktur.

I en oppdatering skriver byrået at havnen Corpus Christi i Texas, en av USAs største målt etter tonnasje, har blitt stengt fredag. Havnene i Houston og Galveston er åpne, men med restriksjoner.

OLJESJEF: Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker i SEB i Oslo følger med på orkanen Harvey, og har ikke sett store markedsutslag – enda.

Schieldrop forklarer at Amerikas raffinerier tar inn 17,7 millioner fat olje per dag, ifølge ferske tall fra Bloomberg.

– Kysten i Texas er et av landets største områder for raffinering og tar inn 9,3 millioner fat olje per dag.

Det tilsvarer nesten 50 prosent av landets virksomhet.

Schieldrop legger til at om orkanen treffer kraftig, vil den antageligvis ikke vil slå ut alle raffineriene.

Meteorologene er for øvrig bekymret.

– Stormen vokser seg kraftigere enn hva vi forventet, sier meteorolog ved Commodity Weather Group Matt Rorgers til Financial Times.

Vil påvirke lagertall