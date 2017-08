Det meste ser positivt ut for norsk økonomi og DNB Markets tror på sterkere økonomisk vekst enn normalt i årene som kommer.

Men det er særlig en faktor som truer det hele: Boligmarkedet.

«Fortsatt risiko for at et markert boligprisfall rammer norsk økonomi,» er en av underoverskriftene i kapittelet om norsk økonomi i DNB Markets august-utgave av Økonomisk Utsyn med makroøkonomiske anslag for norsk og internasjonal økonomi frem til 2020.

Frykten er at et stort boligprisfall skal få husholdningene til å stramme inn på forbruket sitt og ikke minst at boligbyggingen skal falle kraftig.

Oljebremsen avtar



For i løpet av oljebremsen, da oljeinvesteringene stupte, har veksten i boligbyggingen vært så kraftig at boliginvesteringene nå er høyere enn oljeinvesteringene.

DNB Markets peker i rapporten på at boliginvesteringene utgjør 7,2 prosent av bruttonasjonalprodukt, noe som er den høyeste andelen før bankkrisen i 1988.

Den gang kom det et kraftig boligprisfall som skapte sjokkbølger i økonomien og stor arbeidsledighet.

SER OPPTUR: Analytiker Jeanette Strøm Fjære og kollegene hennes i DNB Markets tror på pen opptur for norsk økonomi.

Men DNB Markets tror ikke på noen gjentagelse og velger å se de siste månedenes boligprisnedgang som en sunn korreksjon.

I stedet skriver de i rapporten at «boligmotoren fusker», blant annet som følge av at «strammere reguleringer har tatt luften ut av et oppblåst Oslo-marked».

Flere økonomer har tatt til orde for at boligprisene fremover vil falle kraftig. Den forventningen deles ikke av DNB.

– Historisk når det har vært kraftige boligprisfall, har det skjedde samtidig som norsk økonomi har blitt rammet av andre sjokk samtidig. Det ser vi ikke nå, sier analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets til E24.

Helt konkret venter DNB Markets en boligprisvekst på 4,7 prosent i år, et fall på 2,5 prosent neste år og en oppgang på henholdsvis 1 og 2 prosent i 2019 og 2020.

«Boligprisene vil trolig falle videre mot sommeren 2018», heter det i rapporten.

Flater ut



DNB Markets tror tvert imot at oljeinvesteringene flater ut neste år og begynner å stige igjen i 2019 og 2020.

De tror fastlandsbedriftenes investeringer skal ta seg opp.

«Vi venter spesielt at tjenestesektorens investeringer vil skyte fart, slik de historisk har gjort i oppgangskonjunkturer,» skriver DNB Markets.

Det mener DNB Markets vil motvirke det fallet i boliginvesteringene de ser for seg at vil komme.

Derfor vil folks jobber være trygge og arbeidsledigheten fortsette å krype nedover.

Liten renteoppgang



Og selv om også DNB Markets tror neste renteendring er opp, ser de ikke for seg en renteøkning som vil skape problemer for sterkt forgjeldede norske husholdninger.

Til det vil lønnsveksten forbli så lav at også inflasjonen forblir så lav at behovet for en kraftig renteøkning ikke vil oppstå, tror DNB Markets.

– Vi ser at rentene skal lite grann oppover. Men selv om aktiviteten tar seg opp, så ser vi ikke en kraftig renteoppgang. Det er en del krefter som vil holde lønnsveksten nede og dermed også inflasjonen og renten, sier Strøm Fjære.

– Hvilke krefter er det?

– I USA og Japan er det demografiske grunner. Der er det mange eldre i yrkesaktiv alder og de har ikke så høy lønnsvekst som 30- og 40-åringer. Og når de slutter har de høyt lønn slik at gjennomsnittslønnen går ned, sier Strøm Fjære.

– I euroområdet er det ikke et stramt arbeidsmarked ennå. Mange jobber deltid. Og i land som Sverige og Tyskland så har man globale krefter, som konkurransen fra Kina, som holder igjen lønnsveksten. Det er en global drivkraft at det er økt konkurranse over landegrensene, sier hun.