Høyere oljepris gjør regjeringen litt mindre avhengig av Oljefondet

Da Stortinget i fjor vedtok statsbudsjettet for i år la de til grunn at staten skulle tjene i alt 138,3 milliarder kroner på olje- og gassproduksjon.

Så langt i år har imidlertid oljeprisen utviklet seg i gunstig retning for statens økonomi.

I revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen til grunn en gjennomsnittspris på 444 kroner per oljefat, mens de la til grunn 425 kroner i statsbudsjettet i fjor.

I tillegg bidrar høyere produksjon til større oljeinntekter for staten, ifølge budsjettdokumentet.

Det gjør at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett regner med at årets netto inntekter fra petroleumsvirksomheten havner på 179,2 milliarder kroner.

Reduserer uttaket



Dette, sammen med et noe lavere underskudd før oljeinntekter, gjør at Siv Jensens behov for overføringen fra Oljefondet for å betale statens regninger er blitt mindre.

I fjor høst regnet hun med å hente 121,2 milliarder kroner fra Oljefondet.

Når er anslaget redusert til 71,5 milliarder, hvilket er lavere enn fjorårets uttak på 83,6 milliarder kroner.

Frem til og med 2015 var statens pengebruk lavere enn oljeinntektene. 2015 var siste året hvor staten satt inn penger på fondet. Da var overføringen på 32,9 milliarder kroner.

Usikre oljepriser



Utviklingen i statens oljeinntekter er avgjørende for størrelsen på uttak fra eller eventuelt innskudd til Oljefondet.

Regjeringen tror ikke på noen særlig hjelp fra oljeprisene i så måte neste år da de regner med et fall til 426 kroner.

«Utviklingen i oljeprisen er usikker, og prisen kan svinge raskt. Fremover vil oljeprisen blant annet avhenge av veksten i verdensøkonomien, tilpasningen hos store produsentland, den langsiktige effekten på oljeproduksjonen av oljeprisfallet, kostnadene ved å bygge ut ny produksjonskapasitet, den globale klimapolitikken og den teknologiske utviklingen,» heter det om oljeprisen i budsjettet.