I sommer har Oljefondet blitt 479 milliarder mindre verdt

Det har vært en dårlig sommer for Oljefondet - i hvert fall hvis man ser på kroneverdien.

20. juni var Oljefondet, ifølge den løpende oppdateringen av fondets samlede markedsverdi, oppe i 8.175 milliarder norske kroner.

Men siden har det gått nedover.

Sent fredag kveld hadde fondet kommet ned i 7.696 milliarder kroner.

Det er en nedgang på 479 milliarder kroner. Det er nesten en halv billion. For hver av de 5,27 millioner nordmennene tilsvarer det nesten 91.000 kroner.

Ikke børstap



Men det er ingen grunn til å bli sint på Oljefondsjef Yngve Slyngstad og hans folk. Selv om de internasjonale børsene har falt litt de siste to månedene, er det ikke det som er hovedforklaringen på verdifallet.

I HØYDEN: Kroneverdien av Oljefondet var høy 20. juni i år.

Alle pengene som er blitt sendt til Oljefondet siden 1996 er blitt plassert i aksjer, obligasjoner og eiendom i utlandet.

Det innebærer at fondets verdi ikke bare varierer med kursutviklingen internasjonalt.

Også utviklingen i den norske kronekursen påvirker markedsverdien målt i norske kroner kraftig.

Sterkere krone



Og de to siste månedene har kronekursen steget betydelig i forhold til viktige valutaer for Oljefondet.

** Dollaren har blitt 7,03 prosent billigere.

** Euroen har blitt 1,86 prosent billigere.

** Pundet har blitt 6,05 prosent billigere.

** Japanske yen har blitt 5,52 prosent billigere.

** Sveitserfranc har blitt 5,99 prosent billigere.

Denne kronekursoppgangen har kommet etter at Norges Bank sa at sannsynligheten for at styringsrenten kunne bli satt ned fra dagens rekordlave 0,5 prosent var redusert.

Sammen med relativt gunstige oljepriser og en økonomi som generelt er i bedring, har det bidratt til å styrke den norske kronekursen.

Etter at oljeprisen begynte å falle på forsommeren 2014 økte fondets kroneverdi kraftig fordi oljeprisfallet også førte til at kronekursen falt.

Kronegevinst



Fra starten av 2014 og frem til og med første kvartal i år har svakere kronekurs økte kroneverdien av Oljefondet med 1.147 milliarder kroner. Det er denne «gevinsten» som nå er blitt redusert.

FREDAG KVELD: I går kveld falt kroneverdien av Oljefondet under 7.700 milliarder kroner.

Endringer i fondets kroneverdi på grunn av valutakurssvingninger påvirker ikke hvor mange aksjer, obligasjoner og eiendommer fondet eier.

Men for regjeringen påvirker kroneverdien av fondet hvor mye oljepenger de kan bruke over statsbudsjettet.

Handlingsrommet synker



Regjeringen vedtok tidligere i år en ny handlingsregel som tilsier at oljepengebruken ikke skal overstige tre prosent over tid.

Men oljefondets verdi den 20. juni tilsa det en oljepengebruk på vel 245 milliarder kroner.

Nå har rommet for oljepengebruk innenfor handlingsregelen falt til knappe 231 milliarder kroner.

Regjeringen anslo i revidert nasjonalbudsjett i mai at årets oljepengebruk vil havne på knappe 221 milliarder kroner. Det er med andre ord blitt mindre rom for økning i oljepengebruken dersom regjeringen har tenkt å holde den under sin nye handlingsregel neste år.