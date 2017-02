Saken oppdateres.

Regjeringen foreslår torsdag å endre handlingsregelen fra dagens fire prosent til tre prosent av avkastningen fra Oljefondet.

Den vil også øke Oljefondets aksjeandel fra 62,5 til 70 prosent.

Endringene på samme dag som sentralbanksjef Øystein Olsen holder sin tradisjonsrike årstale.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank sier regjeringen gjør det rette, og ikke for tidlig.

– Dette var overmodent. Det er noe alle har visst måtte komme lenge, og det er jo morsomt at det kommer i dag, sier han til E24.



– Og det er viktig, fordi det viser at det norske politiske systemet mener alvor med intensjonen i handlingsregelen: Å ikke spise mer enn fondet gir i realavkastning. Vi skal ikke tappe fondet, sier Andreassen til E24.

– I told you so?

Det var nettopp i årstalen at Øystein Olsen i 2012 foreslo at handlingsregelen for oljepengebruk burde senkes fra fire til tre prosent.

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets

Den gangen ble forslaget raskt skutt ned av den daværende Stoltenberg-regjeringen.

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets stusser litt over regjeringens valg av tidspunkt.

– Er det ikke litt rart at dette kommer på samme dag som Øystein Olsen holder sin årstale?

– Jo, jeg tenkte litt på det.

– Jeg ser ikke en god grunn for tidspunktet. Kanskje det er for å gi sentralbanksjefen tid til å si «I told you so» (til daværende statsminister Jens Stoltenberg» i årstalen i kveld, sier Bernhardsen med glimt i øyet.

Nordeas makrostrateg mener budskapet til Olsen i 2012, har vist seg å være riktig.

– Det er utopisk å forvente fire prosent realavkastning i Oljefondet med det lavrenteklimaet vi har i dag. Det er mer oppnåelig med en realavkastning på tre prosent.

– Dette vil ikke få store konsekvenser for handlingsrommet i finanspolitikken. Regjeringen har allerede lagt seg på en bane der den bruker rett under tre prosent. Den er tilpasset situasjonen.

– Store nyheter



– Det er store nyheter, utbryter sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til E24.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets.

– Samtidig blir det jo en formalisering av den praksisen man har ført de siste årene: Oljepengebruken har ligget nær tre prosent helt siden 2011. Og de siste årene har det kommet flere advarsler om at fire prosent blir for høyt, og at realavkastningen over tid vil ligge under det nivået.

Uansett snevres finansministerens handlingsrom nå litt inn, påpeker sjeføkonomen.

– Det er ingen dramatisk omlegging, men nå må man i større grad argumentere for høy pengebruk.