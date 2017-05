Frp vil legge ned Oslo-trikken

Oslo skal bruke til sammen over åtte milliarder kroner på nye trikker.

Det er Oslo Frp imot, melder NRK.

– Trikk er nostalgi, og det er et fremkomstmiddel, men det er vanvittig dyrt, sier bystyrerepresentant Peter N. Myhre (Frp).

Oslo har planer om å kjøpe opp mot 87 nye trikker til 4,1 milliarder kroner de kommende årene. De nye trikkene skal erstatte dagens park, og være på plass fra 2020 og utover.

Hør podkast: Valebrokk & co. tok opp trikkekjøpene: Dyr og bråkete, men vi trenger den?

I forlengelsen av trikkekjøpene skal det også investeres ytterligere fire milliarder i opprustning av skinnegangene, samt utvidelse av trikkestallene på Grefsen og Holtet.

– Skinnegang er veldig dyrt. Nå som vi står foran å skifte ut hele trikkevognparken, må vi ta en timeout og spørre om vi skal fortsette med 1800-tallsteknologi eller tenke nytt, mener Myhre – som heller vil ha miljøvennlige hydrogen- og elbusser.

Andreas Halse, miljø- og samferdselspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet i bystyret forsvarer investeringen ved å si at trange sentrumsgater ikke er egnet for store superbusser, og at trikkene derfor har større kapasitet.

– Det er fremtidsrettede investeringer som vil gjøre Oslo til en både triveligere og mer miljøvennlig by hvor folk vil komme raskere fram til jobben, sier Halse til NRK.